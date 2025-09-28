Oženio se sin Željka Mitrovića: Vlasnik Pink televizije objavio snimak iz crkve, pokazao i snaju Ivanu

Željko Mitrović je na društvenim mrežama otkrio da je imao dvostruki razlog za slavlje.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Vlasnik televizije Pink, Željko Mitrović, danas je na X platformi podijelio djelić atmosfere sa porodične ceremonije kojoj je prisustvovao vjenčanju sina Aleksandra i krštenju unuka Vukana.

Aleksandar izgovorio sudbonosno "da" svojoj dugogodišnjoj djevojci Ivani, a Željko Mitrović je tim povodom objavio snimak na društvenoj mreži X.

Završena ceremonija venčanja i krštenja, oca, sina i Svetog Vukana!pic.twitter.com/FPaToKqGPg — Željko Mitrović (@zeljkomitrovic)September 28, 2025

Čin krštenja je takođe obavljen u istoj crkvi i Mitrović je krstio svog unuka Vukana, te je porodica imala dvostruko slavlje.

(Kurir, MONDO)