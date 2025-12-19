Kratka i nejasna poruka Trampa o mogućem kraju rata u Ukrajini.

Izvor: SAUL LOEB / AFP / Profimedia

Američki predsjednik Donald Tramp se kratko obratio danas predstavnicima medija u Bijeloj kući u Vašingtonu u Sjedinjenim Američkim Državama, ali njegova izjava o ratu u Ukrajini nije dovoljno jasna i precizna. Za vikend je zakazan susret američke i ruske delegacije u Majamiju u sklopu nastavka mirovnih pregovara.

"Mislim da se približavamo nečemu. Nadam se da će Ukrajina brzo reagovati", kratak i misteriozan je bio Tramp, prenosi "Skaj Njuz".

Nije poznato na šta je tačno mislio Tramp. Pretpostavlja se da ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski zna o čemu on govori s obzirom da je spomenuta Ukrajina.

Na samitu u Berlinu u Njemačkoj, koji je održan u ponedeljak 15. decembra, Ukrajina je dobila dugo očekivane i željene bezbjednosne garancije od Evrope i Sjedinjenih Država. Riječ je o vojno-tehničkoj saradnji, u slučaju nekog potencijalnog vojnog sukoba Ukrajine u bližoj ili daljoj budućnosti.

Da podsjetimo, u Berlinu je održan sastanak evropskih lidera, američke delegacije i ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog na kom se pregovaralo o uslovima za kraj rata u Ukrajini. Američki predsjednik Donald Tramp se potom telefonom čuo sa svima nakon tog sastanka i izjavio je da je kraj rata vrlo blizu, ali da i dalje postoje tačke oko kojih se spore Ukrajina i Rusija.