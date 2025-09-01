U Elitu ulazi Tiktoker kojeg mnogi ne podnose? Potez Željka Mitrovića pravi haos na mrežama, pljušte uvrede

Vlasnik Pink televizije Željko Mitrović navodno potpisuje ugovor sa tiktokerom koga mnogi ne podnose i ističu da je rijaliti zbog influensera izgubio smisao

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

TikToker Marko Filipović objavio je na svom nalogu video koji je izazvao lavinu komentara i nagađanja. U snimku se pojavljuje sa jednom ženskom osobom, a u opisu je napisao: "Pogodite ko ulazi u Elitu?".

Posebnu pažnju privukao je trenutak kada, u stilu prepoznatljivih AI video snimaka Željka Mitrovića, Filipović "leti" ka Šimanovcima, gdhe se nalazi luksuzno imanje Elite.

Pogledajte:

Njegova objava brzo je zapalila internet i društvene mreže. Kako se TikTok u javnosti često percipira kao platforma za mlađe generacije. Filipović je neretko na meti ismijavanja zbog svog sadržaja u kojem kombinuje porodične snimke sa popularnim trendovima i izazovima.

Uprkos kritikama, njegov profil bilježi veliki broj pratilaca, pa se i samim tim svrstava među najpoznatije influensere na ovoj mreži.

Dio javnosti reagovao je burno i sa nezadovoljstvom dočekao najavu njegovog ulaska u rijaliti.

Mnogi smatraju da influenseri ne bi trebalo da budu dio Elite, jer ih uglavnom poznaje mlađa publika, dok starija garda gledaoca očekuje da vidi već dobro poznata i afirmisana lica sa estrade i javne scene.

Negodovanje je posebno izraženo u komentarima, gdje se ističe da "rijaliti gubi smisao" ako se akcenat prebaci samo na influensere i trendove sa društvenih mreža.

Još nije jasno da li će Filipović zaista biti jedan od takmičara u novoj sezoni Elite 9 ili je sve dio dobro smišljenog marketinškog poteza kojim želi da privuče još veću pažnju, ali je njegov potez svakako izazvao pravi haos i lavinu reakcija.

(Alo, MONDO)