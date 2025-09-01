logo
U Elitu ulazi Tiktoker kojeg mnogi ne podnose? Potez Željka Mitrovića pravi haos na mrežama, pljušte uvrede

Autor Dragana Tomašević
Vlasnik Pink televizije Željko Mitrović navodno potpisuje ugovor sa tiktokerom koga mnogi ne podnose i ističu da je rijaliti zbog influensera izgubio smisao

U Elitu ulazi Tiktoker kojeg mnogi ne podnose? Potez Željka Mitrovića pravi haos na mrežama, pljušte uvrede Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

TikToker Marko Filipović objavio je na svom nalogu video koji je izazvao lavinu komentara i nagađanja. U snimku se pojavljuje sa jednom ženskom osobom, a u opisu je napisao: "Pogodite ko ulazi u Elitu?".

Posebnu pažnju privukao je trenutak kada, u stilu prepoznatljivih AI video snimaka Željka Mitrovića, Filipović "leti" ka Šimanovcima, gdhe se nalazi luksuzno imanje Elite.

Pogledajte:

@marko.filipovic87#CapCutPogodite ko to ulazi u Elitu?#elita#pink#srbija♬ original sound - priv_znaci4

Njegova objava brzo je zapalila internet i društvene mreže. Kako se TikTok u javnosti često percipira kao platforma za mlađe generacije. Filipović je neretko na meti ismijavanja zbog svog sadržaja u kojem kombinuje porodične snimke sa popularnim trendovima i izazovima.

Uprkos kritikama, njegov profil bilježi veliki broj pratilaca, pa se i samim tim svrstava među najpoznatije influensere na ovoj mreži.

@marko.filipovic87Od vas zavisi da li se kreće na rođendan godine!#goldenito#rođendan#balkan#srbija#rolex♬ original sound - marko.filipovic87

Dio javnosti reagovao je burno i sa nezadovoljstvom dočekao najavu njegovog ulaska u rijaliti.

Mnogi smatraju da influenseri ne bi trebalo da budu dio Elite, jer ih uglavnom poznaje mlađa publika, dok starija garda gledaoca očekuje da vidi već dobro poznata i afirmisana lica sa estrade i javne scene.

Negodovanje je posebno izraženo u komentarima, gdje se ističe da "rijaliti gubi smisao" ako se akcenat prebaci samo na influensere i trendove sa društvenih mreža.

Još nije jasno da li će Filipović zaista biti jedan od takmičara u novoj sezoni Elite 9 ili je sve dio dobro smišljenog marketinškog poteza kojim želi da privuče još veću pažnju, ali je njegov potez svakako izazvao pravi haos i lavinu reakcija.

(Alo, MONDO)

