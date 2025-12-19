Više od dva miliona pitanja stiglo je organizatorima programa „Rezultati godine sa Vladimirom Putinom“. Kombinovana direktna linija i tradicionalna velika godišnja konferencija za medije predsednika Rusije biće održane 19. decembra u 12 časova i trajaće nekoliko sati.

Veliki broj pitanja, kao što se i očekivalo, odnosi se na učesnike Specijalne vojne operacije (SVO) i njihove porodice. Međutim, pristigao je i veliki broj socijalnih apela. U regionima se građani žale na probleme sa vodosnabdijevanjem i zatvaranje perinatalnih centara. Prema procjenama stručnjaka, očekuju se i pitanja o razvoju vještačke inteligencije, pristupu stranim servisima, kao i o rastu prihoda stanovništva.

Kako teku pripreme za predsednikovu direktnu liniju?

Manje od 24 časova ostalo je do jednog od najvažnijih događaja u godini u Rusiji, do direktne linije sa Putinom, koja se tradicionalno održava krajem decembra. Sve je spremno za centralni događaj, 19. decembra program će ponovo biti emitovan u formatu "Rezultati godine sa Vladimirom Putinom". U poslednje vrijeme direktna linija objedinjena je sa još jednim važnim događajem, velikom konferencijom za medije predsjednika države. Tako će Vladimir Putin ne samo sumirati rezultate godine, već i odgovarati na pitanja novinara i građana Rusije.

Prijem pitanja od građana traje od 4. decembra i nastaviće se do samog kraja emisije. Program će, kao i obično, početi u podne u Gostinom dvoru. Volonteri procjenjuju da je građanstvo poslalo više od dva miliona obraćanja predsjedniku. Već su poznati i top pet regiona po broju pitanja: Moskva, Sankt Peterburg, Krasnodarski kraj, Rostovska oblast i Sverdlovska oblast. Najaktivnija grupa građana su osobe starije od 56 godina, a žene se češće obraćaju direktnoj liniji.

Najpopularniji način postavljanja pitanja i dalje je telefonski poziv, skoro 850.000 građana kontaktiralo je kol-centar. Direktna uključenja iz regiona u 2025. godini, kao i ranije, nisu planirana, ali su građani pozvani da šalju video-poruke.

"Dobili smo poziv tokom direktne linije od Natalije, stanovnice Moskovske oblasti. Pitanje dobijanja državljanstva za njenog supruga, učesnika SVO, već je riješeno, ali ne i za njihovu djecu. Sada će apel biti razmotren kako bi se pomoglo podnositeljki zahtjeva da ostvari pravo na pojednostavljenu proceduru dobijanja državljanstva", izjavila je za Izvestiju Julija Belehova, predsjednica Komiteta porodica vojnika Otadžbine.

Koja pitanja se očekuju od javnosti i medija?

Ove godine, kako ocjenjuju politikolozi, nove teme direktne linije mogle bi biti zaštita građana od prevara, posebno u digitalnom okruženju. Kao ilustrativan primer navodi se "slučaj Dalij", gdje se, s jedne strane, ukazuje na potrebu finog podešavanja sudskog sistema, a s druge na uvođenje dodatnih mehanizama za zaštitu prava savjesnih kupaca, rekao je Ruslan Andrejev, rukovodilac projekata u grupi "Polilog" i politički konsultant.

"Aktuelna su i pitanja ograničavanja pristupa stranim servisima, kao i prekidi u radu mobilnog interneta. Ljudi razumiju da su bezbijednost i suverenitet zemlje od ključnog značaja, ali nemaju svi servisi adekvatne ruske zamjene. To utiče ne samo na svakodnevne navike, već i na komunikaciju sa bližnjima i kvalitet radnih uslova. Jedno od ključnih pitanja je i upotreba vještačke inteligencije – kako u poslovnom okruženju, tako i u rešavanju svakodnevnih zadataka i u javnoj upravi", dodao je Andrejev.

Zanimljivo je da je prije dvije ili tri godine osnovni zahtjev društva bio poboljšanje kvaliteta života – javni prostori, putevi, ekologija – dok se danas govori o očuvanju životnog standarda, odnosno o rastu prihoda i povećanju potrošnje, smatra politikolog Dmitrij Orlov.

I novinari spremaju svoja pitanja

Posebnost velike konferencije Vladimira Putina jeste učešće novinara iz gotovo svih regiona Rusije. Novinari vodećih redakcija dolaze tog dana u Moskvu, a za mnoge regionalne dopisnike to je jedina prilika u godini da postave pitanje predsjedniku. Posebno su zainteresovani za ovaj događaj, novinari iz Jakutije, Brjanske, Tjumenske, Penzenske oblasti i Republike Komi već su objavili izvještaje o svojoj akreditaciji, uslovima učešća, PCR testiranju i dobijanju akreditacija u Administraciji predsjednika.

"Teme pitanja novinara, po pravilu, obuhvataju unutrašnju i spoljnu politiku, socio-ekonomsku situaciju, aktuelne probleme građana i rad državnih organa. Programu „Rezultati godine sa Vladimirom Putinom“ prisustvovaće i novinari iz neprijateljskih zemalja, koji će, kao i ostali predstavnici medija, imati mogućnost da postave pitanje predsjedniku Rusije", potvrdio je portparol Kremlja Dmitrij Peskov.

