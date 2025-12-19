Knežević napominje da mu motiv za preuzimanje funkcije nije politička ambicija, već odgovornost prema gradu u kojem je rođen.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Knežević je naveo da mu je žao zbog eventualne ostavke Mujovića, no, ističe da neko mora preuzeti odgovornost u trenutku ozbiljne institucionalne i političke krize.

„Javno se obavezujem da ću biti objektivan posrednik između Podgorice i Zete i da će Glavni grad dobiti savremeno postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda. Dosta je kuknjave i samosažaljenja. Građani Podgorice zaslužuju odlučnost, viziju i odgovornost“, poručio je Knežević.

„Spreman sam na ličnu žrtvu. Podgorica je iznad svih nas. Čim riješim nagomilane probleme, javno ću podnijeti ostavku i vratiti se dosadašnjem životu“, rekao je Knežević.