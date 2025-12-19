Zgroženi putnici tvrde da je mrtva osoba ukrcana na letu iz Španije.

Žena stara 89 godina dovezena je do aviona u invalidskim kolicima, a prema riječima svjedoka, petoro njenih rođaka pomoglo joj je da se ukrca. Putnici navode da je porodica osoblju avio-kompanije rekla da joj je loše i da je zaspala.

Osoblje otkrilo istinu pre poletanja

Neposredno prije polijetanja, osoblje je obaviješteno da je žena preminula. Avion je tada okrenut prije nego što je napustio pistu, a let je na kraju kasnio 12 sati.

Putnici: Ukrcana u avion i uredno smještena na sjedište

Putnici su ispričali da je tijelo žene u kolicima dovezeno do sedišta grupe u zadnjem dijelu aviona, nakon čega je podignuta i smještena u sjedište, uz pomoć pet članova porodice.

Navode i da je porodica uopšte puštena u avion jer su službeniku na ukrcavanju, koji je primijetio da žena izgleda veoma loše, rekli da je "samo umorna".

Jedan putnik tvrdi da je čak čuo kako je neko iz grupe rekao službeniku: "U redu je, mi smo ljekari."

Avion naglo zaustavljen

Avion je već krenuo ka kraju piste kada je, prema riječima svjedoka, naglo zaustavljen nekoliko trenutaka prije polijetanja, nakon što je sumnjičavo kabinsko osoblje shvatilo da je žena mrtva.

EasyJet: Putnica je imala dozvolu za let i bila je živa

Iz kompanije easyJet tvrde da su navodi putnika netačni, da je žena imala sertifikat o sposobnosti za let i da je bila živa u trenutku ukrcavanja.

Putnica: "Izgledala je kao da je već mrtva"

Putnica Petra Bodington rekla je:

"Šta su danas mislili easyJet-ovi radnici na zemlji? Pitali su porodicu pet puta da li je žena dobro… a očigledno nije bila!

Golim okom je izgledalo kao da je već mrtva, klonula i bez svijesti u invalidskim kolicima, pa zašto joj je dozvoljeno da se ukrca i svima poremeti planove… samo da bi porodica izbjegla repatrijaciju?!

Da sam bila pijana, ne bi me pustili u avion… ali izgleda da je mrtva osoba u redu?! easyJet, šta se dešava?"

"Nikada nije smjela da dobije dozvolu za let"

Drugi putnik, koji je želio da ostane anoniman, rekao je:

"Svi u avionu su mislili da izgleda mrtvo kada je stigla – nikada nije smjela da bude proglašena sposobnom za let."

Bes na društvenim mrežama

Putnica Trejsi-En Kičing oglasila se na Fejsbuku:

"easyJet - nevjerovatni ste! Zašto ste pustili mrtvu osobu u naš avion?!

I služba za specijalnu asistenciju je odgovorna; oni su morali da pokrenu pitanje."

Dodala je:

"Vidjela sam kako su je dovezli u avion; neko joj je pridržavao glavu dok su prolazili pored mene! Pravi ljekar u avionu je potvrdio da je već bila mrtva kada su je smjestili u sjedište."

Ipak, izrazila je saosjećanje Uprkos bijesu, Kičing je napisala:

"Ipak, moram da pokažem empatiju prema osobi koja je preminula i njenoj porodici, kao i prema kabinskom i zemaljskom osoblju; užasna situacija za sve njih."

Posebno je pohvalila kopilota:

"Moram da pohvalim prvog oficira koji je izašao i strpljivo odgovarao na naša pitanja. Bio je profesionalan i ljubazan, hvala."

"Španske vlasti treba da ih kazne"

Govoreći o porodici, Kičing je navela:

"Nadam se da će španske vlasti primijeniti najstrože mjere!"

Dodala je i:

"Upravo smo vidjeli porodicu kako djeluje veoma postiđeno – i treba da budu. Trebalo je da budu izvedeni u lisicama."

Nejasno šta se dogodilo sa tijelom i porodicom

Kopilot je putnicima rekao da će napisati izvještaj o događajima na letu, uzimajući u obzir njihova svjedočenja.

Nije poznato šta se dogodilo sa tijelom žene nakon što je iznijeto iz aviona, niti šta se dogodilo sa članovima porodice. Vjeruje se da nisu uhapšeni nakon što je utvrđeno da je žena preminula.

Oglasila se i policija

Portparol Civilne garde u Malagi potvrdio je da su policajci pozvani u avion zbog starije britanske žene:

"Proglašena je mrtvom u avionu koji je trebalo da poleti iz Malage za London nešto posle 11 časova."

