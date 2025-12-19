Porodica Milice Todorović na nogama: Najradosniji decembar do sada, čestitke stižu sa svih strana

Porodica poznate pjevačice slavi.

Izvor: Instagram prinscreen / milicatodorovicofficial

U domu Milice Todorović u Kruševcu danas vlada posebno slavlje. Pjevačica se malo posle ponoći oglasila putem Instagrama, čestitajući svima koji slave krsnu slavu Svetog Nikolu.

S obzirom na to da cijela porodica nestrpljivo iščekuje dolazak novog člana, decembar i ovogodišnji Nikoljdan za njih su posebno radosni.

Milica je podijelila i fotografiju ikone, uz poruku:

"Srećna slava svima koji slave", napisala je phevačica uz emodžije ruku koje se mole i krsta.

Podsjetimo, Milica Todorović uskoro će postati majka. Sve je već pripremljeno za dolazak bebe – soba je sređena, a prve stvari za sina spremne.