Porodica poznate pjevačice slavi.
U domu Milice Todorović u Kruševcu danas vlada posebno slavlje. Pjevačica se malo posle ponoći oglasila putem Instagrama, čestitajući svima koji slave krsnu slavu Svetog Nikolu.
S obzirom na to da cijela porodica nestrpljivo iščekuje dolazak novog člana, decembar i ovogodišnji Nikoljdan za njih su posebno radosni.
Porodica Milice Todorović na nogama: Najradosniji decembar do sada, čestitke stižu sa svih strana
Milica je podijelila i fotografiju ikone, uz poruku:
"Srećna slava svima koji slave", napisala je phevačica uz emodžije ruku koje se mole i krsta.
Podsjetimo, Milica Todorović uskoro će postati majka. Sve je već pripremljeno za dolazak bebe – soba je sređena, a prve stvari za sina spremne.