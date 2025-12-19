Lideri Evropske unije postigli dogovor o kreditu za Ukrajinu koji će iznositi 90 milijardi eura, ali nisu uspjeli da se dogovore oko korišćenja zamrznute ruske imovine.

Izvor: Profimedia

Lideri Evropske unije postigli su dogovor o dodeli kredita od 90 milijardi eura (što je 79 milijardi funti ili 105 milijardi dolara) Ukrajini, nakon što nisu uspjeli da se usaglase oko korišćenja zamrznute ruske imovine.

Sporazum, za koji lideri kažu da će pokriti vojne i ekonomske potrebe Ukrajine u naredne dvije godine, postignut je nakon više od jednog dana pregovora na samitu u Briselu.

"Obavezali smo se, isporučili smo", napisao je na mreži "Iks" predsednik Evropskog savjeta Antonio Košta, najavljujući dogovor o kreditu koji će biti obezbijeđen zajedničkim budžetom EU.

Vijest da je u Briselu pao dogovor u 3 sata ujutro objavio je predsjednik Evropskog savjeta Antonio Košta.

Novac će se prikupiti zajedničkim zaduživanjem 24 od 27 zemalja članica Evropske unije. Neće učestvovati Mađarska, Češka i Slovačka koje se protive daljem finansiranju ukrajinskih ratnih napora.

Bilo je potrebno da se sve 24 zemlje članice slože s planom jer je garantovan centralnim dugoročnim budžetom EU.



Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski pozvao je lidere EU da iskoriste 200 milijardi eura zamrznute ruske imovine. Međutim, Belgija- u kojoj se nalazi najveći dio tih sredstava zahtijevala je garancije za podjelu odgovornosti, što se pokazalo kao neprihvatljivo za druge zemlje.

U drugom razvoju događaja, francuski predsjednik Emanuel Makron izjavio je da smatra da bi bilo "korisno" da Evropa ponovo uspostavi kontakt sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom.

Izvor: YouTube Print Screen

"Vjerujem da je u našem interesu, kao Evropljana i Ukrajinaca, da pronađemo pravi okvir za ponovno otvaranje ove rasprave", rekao je Makron, dodajući da bi Evropljani trebalo da pronađu način da to učine "u narednim nedeljama".

Belgijski premijer Bart de Veverizjavio je rano u petak da su lideri EU ovom odlukom izbjegli "haos i podele", jer su se odlučili za davanje kredita putem zaduživanja, umesto korišćenja zamrznute ruske imovine.

"Ostali smo ujedinjeni ", dodao je De Vever.

Ukrajina je na svega nekoliko mjeseci od ostajanja bez novčanih sredstava, a Zelenski je upozorio da bi, bez finansijske injekcije do proljeća, zemlja "morala da smanji proizvodnju dronova".

Prema procjenama EU, Ukrajini je potrebno dodatnih 135 milijardi eura kako bi ostala finansijski stabilna u naredne dvije godine, a problemi s likvidnošću mogli bi da počnu već u aprilu.

Njemački kancelar Fridrih Merc, koji je snažno zagovarao plan korišćenja ruske imovine, izjavio je da konačna odluka o kreditu "šalje jasan signal" Putinu.

Rusija je prethodno upozorila lidere EU da ne koriste njen novac, ali je poljski premijer Donald Tusk poručio da Evropa mora "da odgovori izazovu".



Sporazum predstavlja preko potrebnu finansijsku pomoć Kijevu u trenutku intenzivne diplomatske aktivnosti, dok američki predsjednik Donald Tramp insistira na brzom dogovoru o okončanjurata u Ukrajini.

Američki i ruski zvaničnici trebalo bi da se ovog vikenda sastanu u Majamiju na daljim razgovorima o mirovnom planu, potvrdio je za agenciju AFP zvaničnik Bijele kuće.

Očekuje se da će izaslanik Kremlja Kiril Dmitrijev razgovarati sa Trampovim izaslanicima Stivom Vitkofom i Džaredom Kušnerom.



U međuvremenu, Zelenski je najavio da će ukrajinske i američke delegacije održati nove razgovore u petak i subotu u Sjedinjenim Američkim Državama.

On je rekao da želi da Vašington pruži više detalja o garancijama koje bi mogao da ponudi kako bi se Ukrajina zaštitila od nove invazije.

(Kurir.rs/BBC/Prenio: V.M.)