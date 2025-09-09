Vraćen Instagram profil Jeleni Karleuši: U jednoj objavi se javno obratila Željku Mitroviću

Jelena Karleuša ponovo ima profil na društvenoj mreži Instagram.

Izvor: Instagram/dragomirdespic_design

Pjevačici Jeleni Karleuši vraćen je Instagram profil, na kojem je prati 2,3 miliona ljudi. Nakon povratka, odlučila je da ga zaključa, pa njene objave sada mogu da vide isključivo oni kojima sama odobri pristup.

Među njenim fotografijama našle su se one sa audicije "Pinkovih zvezda", kao i sa snimanja emisija takmičenja. Ona se u jednom objavi obratila vlasniku "Pinka", Željku Mitroviću.

"Veliko oružje! Sa velikim šefom i medijskim mogulom", napisala je Jelena Karleuša za Željka Mitrovića.

Karleuša je peti član žirija

Podsjetimo, pevačica je potpisala ugovor sa Mitrovićem pred kamerama.

"Jelena Karleuša je peti član žirija, “Pinkovih Zvezda” najvećeg pjevačkog takmičenja u ovom dijelu Evrope. Vjerujem da je 'mržnja' najveći neprijatelj ljudske civilizacije, ali i srpskog nacionalnog bića! Ako se već borim protiv mržnje, onda je red da je iskorenim prvo u svom dvorištu! Jelena i ja bi mogli da budemo i simbol 'pomirenja', ali i simbol eliminisanja mržnje u našim životima! Kada bi svi Srbi energiju koju koriste za mržnju, upotrebili za kreativne i pozitivne aktivnosti, Srbija bi bila najuspješnija zemlja na planeti! Ljudi, volite se, jer život je kratak i nema reprizu", napisao je Mitrović.

