"Ovakvo remek-djelo se više ne pravi": Za ovaj film kažu da je jedan od najboljih ikada

Moderni vestern triler "No Country for Old Men" i danas se opisuje kao filmsko remek-djelo, a publika ga i dalje svrstava među najbolje filmove ikada snimljene. Oskarom nagrađena adaptacija romana Kormaka Makartija, u režiji braće Koen, ne prestaje da dobija pohvale zbog neumoljivog prikaza nasilja, morala i sudbine u svetu koji se postepeno raspada.

Radnja prati Luelina Mosa, zavarivača i vijetnamskog veterana, kog tumači Džoš Brolin. On u pustinji Teksasa nailazi na mjesto propale razmjene droge i uzima kofer sa dva miliona dolara. Ta odluka pokreće smrtonosni niz događaja, jer za njim kreće Anton Čigur , hladnokrvni ubica koga Havijer Bardem igra sa jezivom preciznošću.

Upravo mu je ova uloga donijela Oskara za najbolju sporednu mušku ulogu, piše Dejli Ekspres (Daily Express).

Gledaoci na Rotten Tomatoes-u posebno ističu režiju i Bardemovu glumu, a jedan komentator je napisao da film "garantovano drži na ivici sjedišta" i da uključuje "jednu od najvećih glumačkih izvedbi ovog vijeka: Havijer Bardem kao nemilosrdni ubica Anton Čigur". Drugi gledalac otišao je i korak dalje:

"Savršen film. Svaka scena. Svaka replika. I kraj. Da, sve je savršeno."

Snažnu emocionalnu srž filma nosi i lik šerifa Eda Toma Bela, kog tumači Tomi Li Džouns, umornog čovjeka zakona koji pokušava da razumije sve besmislenije nasilje u svojoj zajednici. Kritičari i publika posebno hvale strukturu, atmosferu i tehničku izvedbu, naročito fotografiju Rodžera Dikinса i odluku braće Koen da gotovo u potpunosti izostave muzičku podlogu.

Film je na dodjeli Oskara 2008. godine osvojio nagrade za najbolji film, režiju, adaptirani scenario i sporednu mušku ulogu, a bio je nominovan i za najbolju mušku ulogu, kameru i montažu.