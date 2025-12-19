Stravičan napad dogodio se 17. decembra u Ripnju, gdje je muškarac M. D. završio u Urgentnom centru sa prelomom lobanje i povredama opasnim po život.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Muškarac M. D. primljen je u Urgentni centar sa teškim tjelesnim povredama opasnim po život nakon što su ga, prema njegovim tvrdnjama, u naselju Ripanj napali otac i dvojica maloljetnih sinova.

Kako se saznaje, policija je privela L. S. i dvojicu maloljetnika, a ovaj obračun se dogodio 17. decembra ove godine u poznatoj kafani u Ripnju.

Ljekari su kod povređenog konstatovali prelom lobanje, prelom ramena i brojne podlive po cijelom tijelu. Njegovo stanje se pomno prati, a policija je odmah pokrenula istragu.

Sukob počeo u kafani

Prema dobijenim informacijama, incident je počeo unutar jednog ugostiteljskog objekta. Žrtva je policiji ispričala da su ga otac i sinovi najprije vrijeđali i nazivali pogrdnim imenima, nakon čega se sukob preselio na ulicu ispred lokala.

Ono što je usledilo šokiralo je i same istražitelje. Prema svjedočenju M. D, jedan od maloljetnika je sjeo u automobil i namjerno pregazio žrtvu. Dok je muškarac nemoćno ležao na zemlji, drugi sin je nastavio sa zvjerskim mučenjem, udarajući ga metalnom šipkom po glavi i tijelu.

"On je ljekarima ispričao da su ga prvo maltretirali unutra, a da je napolju uslijedio pravi horor. Tvrdnje o tome da je jedan maloljetnik koristio vozilo kao sredstvo napada, dok je drugi koristio hladno oružje, predmet su istrage", navodi izvor blizak istrazi.

Podnijete krivične prijave

O jezivom nasilju odmah je obaviješteno Više javno tužilaštvo u Beogradu. Prema prvim potvrdama, otac i njegova dvojica maloljetnih sinova terete se za krivično djelo nanošenje teških tjelesnih povreda. Istraga bi trebalo da utvrdi tačan motiv ovog brutalnog obračuna, kao i da li je u incidentu učestvovalo još lica.

(Telegraf/Mondo)