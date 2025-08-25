logo
Isplivala nikad viđena fotka Mitrovića sa vjenčanja: Željko imao 28 godina, Milicu ne biste nikada prepoznali

Autor Đorđe Milošević
0

Milica je bila u vjenčanici sa bijelim ružicama u kosi, dok je Željko, tada 28-godišnjak, nosio tamno odijelo i bijelu košulju.

Isplivala nikad viđena fotka Mitrovića sa vjenčanja Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Željko Mitrović već tri decenije je u braku sa Milicom Mitrović, a važe za jedan od najimućnijih parova u Srbiji i regionu. Ipak, mnogi ne znaju da to nije Željkov prvi brak.

Još 1990. godine Željko se oženio pjevačicom Sonjom Mitrović Hani. Sa njom je dobio ćerku Sandru i sina Aleksandra, ali njihov brak je trajao svega četiri godine. Ubrzo nakon toga, uplovio je u brak sa Milicom, rođenom Pašić, koja se tada bavila novinarstvom.

Vjenčali su se 1995. godine i ubrzo postali roditelji – pet godina kasnije rodila se Kristina, a već naredne godine i Andrea.

Iako su aktivni na društvenim mrežama, Željko i Milica veoma vode računa o svojoj privatnosti, te rijetko objavljuju fotografije porodice. Ipak, kada je preminula Željkova majka Milenija Mitrović, tada se Milica od nje oprostila emotivnom objavom i fotografijom sa vjenčanja.

Na toj slici Milica je bila u vjenčanici sa bijelim ružicama u kosi, dok je Željko, tada 28-godišnjak, nosio tamno odijelo i bijelu košulju.

