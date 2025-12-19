Stevan Piale postaje otac po 3. put: Sa Unom ima dve ćerke, a ljubav im kao iz filma - zbog nje ga izbacili iz stana

Srećne vesti su otkrili putem Instagrama, pokazujući ukras na jelci koji najavljuje dolazak bebe.

Mladi glumac Stevan Piale i njegova supruga Una raduju se prinovi – par uskoro očekuje treće dete. Već su ponosni roditelji dve ćerke, Rose i Kate, a lepe vesti odlučili su da podele sa pratiocima na društvenim mrežama.

Stevan i Una objavili su na Instagramu porodični snimak na kojem zajedno sa devojčicama ukrašavaju novogodišnju jelku. Posebnu pažnju privukao je detalj koji se u jednom trenutku našao u prvom planu – ukras sa porukom da u njihov dom uskoro stiže još jedna beba.

Na ukrasu piše "Što više, to bolje", a ispod su nacrtani bebini otisci stopala, dok poruka na kraju otkriva i da se dolazak treće bebe očekuje 2026. godine.

Upoznali se na neobičan način

Inače, prvi susret Stevana i njegove lepe suprugu dogodio 2011. godine.

"Una je bila sa drugaricama, došla je da gleda Bikovića i te poznate glumce. Negde je ugledala i mene. Njena sestra me je 2014. namenski pozvala na njen rođendan zbog Une. Mi smo se tada poljubili prvi put, a onda su me izbacili iz kuće, ali to je druga priča", rekao je Piale jednom prilikom.

On je jednom prilikom ispričao da će možda zvučati kao kliše, ali to veče kada je upoznao Unu bilo mu je jasno da je ona žena njegovog života.

