"Trebao joj je prevoz, a ja sam imao kola": Željko Mitrović slavi 32 godine braka, otkrio kako je upoznao Milicu

Vlasnik Pink televizije Željko Mitrović i njegova supruga Milica Mitrović danas slave 32 godine braka

Izvor: Instagram/milica.mitrovic.pink

Željko i Milica Mitrović su tokom zajedničkog života dobili su dvije ćerke, a kako i sami kažu vole se jednako snažno kao prvog dana.

Milica je tim povodom podijelila emotivnu poruku upućenu svom suprugu: "Ti si moje danas i sva moja sjutra, 32. Volim te", napisala je ona i dodala tri emotikona srca.

Nedugo zatim pokazala je i iznenađenje koje je dobila, veliki buket crvenih ruža kojim ju je obradovao Željko.

Vlasnik Pinka jednom prilikom je otkrio kako je započela njihova ljubavna priča.

"Milicu sam upoznao slučajno kada sam gostovao u njenoj muzičkoj emisiji na Trećem kanalu. Ne znam ja da pričam te priče. Bolje da nju pitate. U stvari, njoj je falio prevoz, a ja sam imao kola ili tako nekako. Sjećam se da sam uložio mnogo energije da osvojim tu djevojku", rekao je on.

Milica se nadovezala riječima da njihova ljubav traje i raste iz godine u godinu.

"Željko i ja se volimo više nego kada smo se upoznali, a upoznali smo se prije skoro 30 godina, valjda smo ušli u jedan ultrazreo i apsolutno ljubavlju ispunjen životni period koji je po svim svojim aspektima najtopliji i najposvećeniji period u našim životima".

(Telegraf.rs/MONDO)