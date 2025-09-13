logo
"Večeras ga ja lično uvodim": Tik pred početak Elite 9, Željko Mitrović otkrio prvog takmičara

Autor Marina Cvetković
Večeras počinje "Elita 9", a na imanje u Šimanovcima, a Željko Mitrović sada je otkrio ko prvi ulazi u rijaliti.

Večeras počinje "Elita 9", a na otvaranju, kao i svaki put, učestvuje lično čelnik Pinka Željko Mitrović. Najavio je spektakularan nastup, uključujući trbušni ples i specijalne efekte.

Željko je najavio mnogo promjena, a sada je iznenadio i kako će početi spektakularno veče.

"Večeras u 21h na otvaranju Elite 9, u prvih 20 minuta lično uvodim prvog takmičara Gošu i sa njim igram ludi trbušni ples! U scenariju stoji da ću cijeli da budem spaljen i da ću da izgorim! Neka mi je bog u pomoći! Vidimo se!", napisao je Željko na Instagramu.

"Spremamo Tošu za predstojeću sezonu"

Vlasnik "Pink" televizije otkrio je šta je još pripremio. "Milunka, Prorok i ja uveliko spremamo Tošu za predstojeću sezonu. Ova dva AI humanoidna robota praviće glavobolje svim učesnicima Elite, ali će učešće uzeti i u drugim programima televizije Pink", napisao je Mitrović, uz fotografiju novog robota.

Podsetimo, neka stara dobro poznata lica večeras ulaze u "Elitu 9". Među imenima su: Aleksandra Nikolić, Maja Marinković, Marko Janjušević Janjuš, Bora Santana, Miljana Kulić i Stanija Dobrojević.

