Poslije skandala sa ženom raskinuo ugovor za Elitu 9: Kristijan Golubović odustao od nove sezone

Kristijan Golubović potvrdio da neće ući u Elitu

Kristijan Golubović, jedan od najpoznatijih učesnika rijaliti programa, neće se pojaviti u novoj sezoni "Elite 9" koja startuje 13. septembra. Iako se njegovo ime mjesecima dovodilo u vezu sa povratkom pred kamere, Kristijan je jasno stavio do znanja da od toga nema ništa.

Poslije velikog skandala i vijesti da je njegova nevjenčana supruga Kristina Spalević napustila njihov zajednički stan i otišla sa djecom, Golubović je priznao da bi njegov ulazak u rijaliti potpuno uništio njihovu vezu i porodicu.

"Rijaliti je kao zatvor, a ponekad i gori. Možete da oštetite brak i svijest, a vaš život propada. Moj ulazak u "Elitu" uništio bi našu vezu i to ne bih mogao da dozvolim jer mi je stalo do porodice“, rekao je Kristijan.

Posebno je naglasio da mu je porodica prioritet i da ne želi da dodatno opterećuje suprugu.

