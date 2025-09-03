logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste nam poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Poslije skandala sa ženom raskinuo ugovor za Elitu 9: Kristijan Golubović odustao od nove sezone

Poslije skandala sa ženom raskinuo ugovor za Elitu 9: Kristijan Golubović odustao od nove sezone

Autor Dragana Tomašević
0

Kristijan Golubović potvrdio da neće ući u Elitu

Poslije skandala sa ženom raskinuo ugovor za Elitu 9 Izvor: Kurir TV screenshot

Kristijan Golubović, jedan od najpoznatijih učesnika rijaliti programa, neće se pojaviti u novoj sezoni "Elite 9" koja startuje 13. septembra. Iako se njegovo ime mjesecima dovodilo u vezu sa povratkom pred kamere, Kristijan je jasno stavio do znanja da od toga nema ništa.

Poslije velikog skandala i vijesti da je njegova nevjenčana supruga Kristina Spalević napustila njihov zajednički stan i otišla sa djecom, Golubović je priznao da bi njegov ulazak u rijaliti potpuno uništio njihovu vezu i porodicu. 

"Rijaliti je kao zatvor, a ponekad i gori. Možete da oštetite brak i svijest, a vaš život propada. Moj ulazak u "Elitu" uništio bi našu vezu i to ne bih mogao da dozvolim jer mi je stalo do porodice“, rekao je Kristijan.

Posebno je naglasio da mu je porodica prioritet i da ne želi da dodatno opterećuje suprugu.

 (Blic, MONDO)

Možda ce vas zanimati

Tagovi

kristijan golubović Elita 9

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Najnovije

COOL PRIČE

PROČITAJ JOŠ