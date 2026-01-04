Američki brod "MV Ocean Trader", prikriven kao običan teretnjak, pojavio se u Karipskom moru svega 240 kilometara od Venecuele neposredno prije američkog udara.

Na prvi pogled, radi se o još jednom običnom teretnom brodu kakvih svakodnevno plove svjetskim morima. Sa bijelim trupom i minimalnim oznakama, "MV Ocean Trader" ne odaje da je išta više od standardnog plovila za prevoz vozila.

Međutim, njegova pojava u Karipskom moru, samo 240 kilometara od obale Venecuele, prije nego što je izveden udar, izazvala je uzbunu u vojnim i analitičkim krugovima. Ocean Trader nije običan teretni brod - to je tajna plutajuća baza američkih specijalnih snaga, "brod iz sjenke", čija prisutnost gotovo uvijek signalizira da Vašington sprema nešto veliko.

Američko vojno zapovedništvo je potvrdilo da brod djeluje u Karibima, dok je Zapovedništvo za specijalne operacije odbilo da komentariše njegovu misiju, što je dodatno podstaklo spekulacije. Analitičari se slažu - kada se "Ocean Trader" pojavi, to nije slučajno. To je poruka.

Priča o ovom plovilu počinje 2011. godine, kada je porinut kao komercijalni brod "MV Cragside", u vlasništvu giganta Maersk. Već dvije godine kasnije, američka mornarica dodelila je Maersku ugovor od 73 miliona dolara za njegovu potpunu prenamjenu u brod za podršku specijalnim operacijama.

Cilj je bio stvoriti platformu koja se neprimjetno uklapa u komercijalni pomorski saobraćaj, a istovremeno služi kao baza za najelitnije postrojbe, preneo je express.24sata.hr.

Sposobnost stapanja sa okolinom njegova je najveća prednost. Dok američki razarač ili nosač aviona jasno signalizuju vojnu prisutnost, "Ocean Trader" može djelovati ispod radara.

"Brod je napravljen da se uklopi u trgovački promet, dok razarač ili amfibijski brod očigledno privlače pažnju. Ovakvo plovilo neće izazvati toliku pažnju", objasnio je umirovljeni mornarički kapetan Bradley Martin, viši politički istraživač u RAND Corporation.

"Nevidljiv" za javne sisteme praćenja

Ovaj "brod iz sjenke" često plovi sa isključenim Automatskim identifikacionim sistemom (AIS), što ga čini nevidljivim za javne sisteme praćenja. Tokom posjeta lukama, poput one u Australiji 2022. godine, nije bio registrovan u lučkim kontrolnim sistemima.

Tehničke specifikacije broda otkrivaju njegovu pravu namjenu. "Ocean Trader" dugačak je 193 metra, može da razvije brzinu do 20 čvorova i ima autonomiju od 45 dana na moru prije nego što mu je potrebna dopuna zaliha. Na brodu se može smjestiti posada od 50 članova, kao i do 159 pripadnika elitnih specijalnih jedinica poput Navy SEAL-a i Delta Forsa, što ukupni kapacitet podiže na 209 ljudi.

Oprema broda čini ga jedinstvenim u svjetskim razmjerama. "Ocean Trader" poseduje hangare za smještaj i servisiranje helikoptera, uključujući i teški MH-53E Sea Stallion, kao i više tačaka za punjenje letjelica gorivom, pri čemu raspolaže zalihama od 150.000 galona kerozina JP-5. U stanju je da za manje od dvadeset minuta istovremeno porine četiri jurišna čamca duga po 12 metara, a opremljen je i za korišćenje jet-skija i gumenjaka Zodiac.

Opasan za precizne udare

Unutar broda nalazi se sofisticirani komandni centar, uključujući SCIF - posebno obezbjeđenu prostoriju za obradu najtajnih podataka i planiranje operacija. Brod ima i potpuno opremljenu medicinsku i hiruršku jedinicu sposobnu da zbrine do deset ranjenika, radionice za održavanje letjelica i bespilotnih sistema, kao i poseban ronilački odjeljak.

Za blisku odbranu, Ocean Trader je naoružan sa šest teških mitraljeza kalibra .50 i opremljen naprednim termalnim sistemima, što ga čini idealnom platformom za precizne udare, izvlačenje talaca, hvatanje visokovrednih meta i tajne izviđačke operacije.