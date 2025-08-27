"Ivan neće više biti dio Željkovog života": Kulićevi presjekli

Miljanu muškarci u rijalitiju ne interesuju, kako je navela, a ne interesuje je ni Ivan.

Izvor: YouTube/Zadruga Official

Miljana Kulić ulazi u rijaliti "Zadruga 9 Elita", a danas je došla na potpisivanje ugovora sa produkcijom. Kontroverzna rijaliti učesnica rekla je kako otac njenog sina Željka, Ivan Marinković neće imati još jednu priliku za odnos sa naslednikom, pošto ga nije nazvao od njegovog rođendana.

"Ivan od rođendana nije pozvao nijednom da pita za Željka, niti da ga vidi na video poziv. Ivan više neće biti dio Željkovog života, on je prioritet samom sebi, zubi njegovi, vilica njegova, cijelo ljeto."

Miljanu muškarci u rijalitiju ne interesuju, kako je navela.

"Više se ne trudim oko kilaže, da sam htjela nekom muškarcu da se dopadnem, od januara bih radila na tome. Bitno mi je da sam živa i zdrava, u rijalitiju ću raditi na tome, da smršam, da dokažem sebi i dušmanima da mogu. zbog zdravlja, ne zbog muškaraca."

"Ivanu sam poslala kako se Željko igra u moru sa tuđim očevima, oni svoju djecu i Željka uče da plivaju. Potreban je sinu", rekla je Marija sa bolom na licu za domaće medije.

Izvor: Blic/ Mondo