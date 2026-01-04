Iz Vodovoda apeluju na građane koji se snabdijevaju sa crpne stanice Mareza da vodu prokuvavaju.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Usled obilnih padavina došlo je do blagog zamućenja vode na vodoizvorištu Mareza.

Iz Vodovoda apeluju na građane koji se snabdijevaju sa crpne stanice Mareza da vodu prokuvavaju.

"Preporučuje se da stanovništvo, a naročito djeca, trudnice, stari i građani sa oslabljenim imunim sistemom, prokuvavaju vodu prije upotrebe ili koriste bezbjedne alternative, odnosno vodu iz kontrolisanih izvora vodosnabdijevanja. O svim promjenama potrošači će biti blagovremeno obaviješteni", saopštili su iz Vodovoda, prenosi Dan.

Sa ove crpne stanice snabdijevaju se naselja Mareza, Tološi, Blok pet i šest, dio grada preko Morače, centar grada, dio ispod Gorice, Malo brdo, Stara varoš, Zabjelo, Pobrežje, Zelenika, Dahna, Dajbabe, Siti kvart, dio Zete, Gornja i Donja Gorica, Donji Kokoti, Grbavci, Lekići, Farmaci i Beri.