Uzimaju mu honorar, nije ni ušao u Elitu: Marija Kulić angažuje advokate, Marinković ostaje bez dinara?

Marija Kulić se oglasila povodom učesnika rijalitija Elita 9, Ivana Marinkovića

Marija Kulić oglasila se nakon žestoke svađe sa Ivanom Marinkovićem, ocem njenog unuka Željka i bivšim partnerom Miljane Kulić.

Marija je otkrila da će angažovati advokata koji se bavi porodičnim pravom.

"Nisam očekivala da će i ove treće godine od kako smo u kontaktu biti isto kao i ranije. Razočarana sam samo zato što je mogao, bio je van rijalitija dva mjeseca, a nije htio i nije se potrudio da ne samo fizički, nego emotivno bude sa djetetom, a svi smo to željeli zbog Željka", rekla je Marija Kulić i dodala:

"On jeste bio na rođendanu, ali, ta emotivna povezanost se nije stvorila između njih. To vidim tako što kada mene pozove ili napiše poruku, ne pita za dijete, nego, emisije, učesnici, intervjui, telefon... Ni Željko pita za njega, ni kad ce da dođe, ni da poželi da priča sa njim telefonom. Možda i ne želi dijete da priča o tome, niti mi spominjemo. Prije nedelju dana smo mu rekli da će doći prije polaska u školu i on je rekao: ''To će biti brže nego što sam ga čekao dok je bio na poslu''.

"Ogroman honorar, a ne plaća alimentaciju"

Bez obzira na sve svađe i ružne riječi, Marija ističe da Ivan u svakom trenutku može da dođe u njihovu porodičnu kuću da vidi Željka.

"Bez obzira na ljutnju, gnijev i ogorčenost, mi ga moramo primiti. Mora biti ovdje, ne u hotelu da bi što više bio sa djetetom. Poslije ponovo ide u rijaliti i 9 mjeseci neće biti tu, mada, evo i kada nije tamo, nije prisutan češće. Polazak u školu je najbitniji i najsjećaniji dan u životu svakog djeteta, tako da mi, kao porodica radimo sve da bi on bio srećan i zadovoljan", rekla je Kulićeva i otkrila da Ivan sinu ne plaća alimentaciju.

"Kada neko nema osjećaj sam da da ili ostavi za godinu dana djetetu novac za bilo šta, za igračku mjesečno, za engleski mjesečno, za ekskurziju, za zimovanje ili ljetovanje ili za bilo šta, ja šta da kažem. Kaže gospodin da bi mu dao nešto mora biti upisan kao otac i to u iznosu alimentacije za nezaposlena lica, a honorar mu je na nedeljnom nivou ogroman. Šta reći više? Ništa.

Prisilni pristup

Marija Kulić planira i da angažuje advokata koji se isključivo bavi porodičnim pravom.

"Raspitaću se dobro kod advokata koji se isključivo bavi porodičnim pravom. Možda i bude tako, prisilno, a promjene u krštenici nema. Neće praviti djecu, a ne podizati. Zna se, ko radi, nije prisutan zbog posla, da novac ne može ništa. Ljudi žive i rade za djecu, bar u mom okruženju", kaže ona i dodaje:

"Kad sam imala karcinom krajnika sa metastazama na tri limfne žlijezde na vratu, kad sam imala operacije, prije četiri godine i prošle godine još dvije, promjena na dojci benigna i ponovo promjena na vratu, kad sam primala hemioterapije i 32 zračenja i tada sam čuvala Željka. A ne dao Bog nekom da zna kako se osjeća čovjek koji prima hemioterapiju i kroz šta prolazi psihički. To su šest operacija za dvije ipo godine. Kamo sreće da je rekao: ''E, Marija, častim te, idi u Banju, a ja ču pričuvati Željka za to vrijeme'', ali ništa", zaključila je za Informer.

