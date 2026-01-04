Predsjednik Venecuele Nikolas Maduro prebačen je u pritvorski centar Metropoliten u Bruklinu, jedan od najgore ocijenjenih federalnih zatvora u SAD, gdje će čekati suđenje za narkoterorizam u uslovima koje američki mediji opisuju kao užasne.

Izvor: ZUMAPRESS.com / MEGA / The Mega Agency / Profimedia / Jill Connelly / Zuma Press / Profimedia

Predsjednik Venecuele Nikolas Maduro prebačen je iz luksuza u pritvorski centar Metropoliten (Metropolitan Detention Center) u Bruklinu, u uslove opisane kao "užasni", prenosi Si-En-En.

Pored Madura, u zatvoru se nalaze i pevač R. Keli, muzičar Šon Didi Kombs, saučesnica Džefrija Epstina Gilejn Maksvel i bivši kripto-mag Sam Benkman-Frid. Metropoliten je poznat po nedostatku osoblja, nasilju među zatvorenicima i čestim nestancima struje, a Maduro će se u njemu suočiti sa optužbama za narkoterorizam.

Metropolitan Detention Center

Izvor: Jill Connelly / Zuma Press / Profimedia

"Za čovjeka koji je živio u raskoši, ovo će sigurno biti velika promjena načina života... u mjesto koje je dugo kritikovano kao nedovoljno kvalitetan zatvorski objekat", rekao je Jon Miler, glavni analitičar za sprovođenje zakona i obavještajne poslove Si-En-Ena.

Miler je naveo da će Maduro i Flores vjerovatno biti klasifikovani kao pritvorenici pod "specijalnim administrativnim mjerama", držani pod visokim obezbjeđenjem i moguće izolovani jedno od drugog.

Maduro u VIP zatvoru sa najpoznatijim kriminalcima i zvijezdama

U ovoj ustanovi, koja je izgrađena 90-ih godina prošlog vijeka kako bi se rešio problem preopterećenosti zatvora, nalaze se, između ostalih, i pjevač R. Keli, saučesnica Džefrija Epstina, Gilejn Maksvel, nekadašnji kripto-mag Sam Benkman-Frid, muzičar Šon "Didi" Kombs, a tu je uoči suđenja bio smješten i vođa narko kartela Ismael "El Majo" Zambada Garsija.

"Na tom mjestu je veoma teško biti zatvorenik", izjavio je krajem 2024. godine na sudu Kombsov advokat, Mark Agnifilo.

On je, takođe, sudijama rekao da će njegovom klijentu biti teško da se pripremi za suđenje ukoliko bude smješten u tu ustanovu.

Nasilje, nestanci struje i nehigijena

Kako navodi Si-En-En, stalnu prijetnju u ovom objektu predstavlja nasilje, a jedan zatvorenik je u junu 2024. izboden na smrt, dok je drugi smrtno stradao u tuči mjesec dana kasnije.

Problem su i nestanci struje, pa je zatvor zbog toga 2019. nedelju dana bio u gotovo potpunom mraku, po izuzetno niskim temperaturama, podsjeća Si-En-En.

Ministarstvo pravde je zbog ovog incidenta otvorilo istragu, čiji rezultat je bila nagodba od 10 miliona dolara za 1.600 zatvorenika pogođenih nestankom struje.

Zatvorenici su bili zatvoreni u svojim ćelijama danima i primorani da trpe nehigijenske uslove sa neispravnim toaletima, navodi se u tužbi podnijetoj u njihovo ime.

MDC je jedini federalni pritvorski centar u Njujorku nakon što je zatvorski kompleks na Menhetnu zatvoren posle samoubistva Džefrija Epstina 2019. godine, podsjetila je TV mreža.

Predsjednik Nikolas Maduro prebačen je u pritvorski centar u Njujorku nakon što je zarobljen tokom američkih napada na Venecuelu u subotu.

Maduro i njegova supruga, Silija Flores, prebačeni su u Njujork, u pritvorsku jedinicu u Bruklinu, a predsjednik Venecuele suočiće se sa optužbama za narkoterorizam.