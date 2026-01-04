Evropska unija, uz podršku 26 država članica, poručila je da je poštovanje volje građana Venecuele jedini put ka izlasku iz političke krize i obnovi demokratije.

Izvor: Liselotte Sabroe / AFP / Profimedia

Poštovanje volje naroda Venecuele jedini je način za rešavanje krize i obnavljanje demokratije, navodi se u saopštenju visoke predstavnice EU za spoljnu i bezbjednosnu politiku Kaje Kalas, koju je podržalo 26 zemalja članica, sve osim Mađarske.

"Poštovanje volje naroda Venecuele ostaje jedini način za obnavljanje demokratije i rešavanje trenutne krize", navodi se u saopštenju. Takođe se naglašava da se principi međunarodnog prava i Povelje UN moraju poštovati u svim okolnostima.

Takođe se navodi da je EU više puta izjavila da Nikolas Maduro nema legitimitet demokratski izabranog predsjednika i da se zauzimao za mirnu demokratsku tranziciju. "Mora se poštovati pravo naroda Venecuele da odlučuje o svojoj budućnosti", kaže se.

Poštovanje međunarodnog prava

EU se slaže da je borba protiv transnacionalnog organizovanog kriminala i trgovine drogom, koji predstavljaju značajnu bezbjednosnu pretnju širom sveta, prioritet, ali naglašava da se ovi izazovi moraju rešavati kroz održivu saradnju uz puno poštovanje međunarodnog prava i principa teritorijalnog integriteta i suvereniteta.

Navodi se da je EU u bliskom kontaktu sa Sjedinjenim Državama i regionalnim i međunarodnim partnerima kako bi podržala i olakšala dijalog sa svim uključenim stranama, što bi dovelo do dogovorenog, demokratskog, inkluzivnog i mirnog rešenja krize, koje predvode Venecuelanci.

Izbjegavanje eskalacije

"U ovom kritičnom trenutku, bitno je da svi akteri u potpunosti poštuju ljudska prava i međunarodno humanitarno pravo. Svi politički zatvorenici koji su trenutno pritvoreni u Venecueli moraju biti bezuslovno pušteni", navodi se u saopštenju. Svi akteri se takođe pozivaju da pokažu uzdržanost kako bi se izbjegla eskalacija i obezbedilo mirno rešenje krize.

Konzularna predstavništva država članica tijesno sarađuju kako bi zaštitila bezbijednost građana EU, uključujući i one koji su nezakonito pritvoreni u Venecueli, navodi se u saopštenju.