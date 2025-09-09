logo
Stanija najavila haos Aneli Ahmić: Spremna za Elitu 9, spomenula i njega

Stanija najavila haos Aneli Ahmić: Spremna za Elitu 9, spomenula i njega

Autor Ana Živančević
0

Stanija Dobrojević nova je učesnica Elite 9.

Stanija najavila haos Aneli Ahmić Izvor: Instagram/StanijaDobrojevic

Stanija Dobrojević došla je u Srbiju kako bi pred malim ekranima riješila vezu sa verenikom Asminom Durdžićem, a u rijalitiju će je dočekati i njegova bivša žena Aneli Ahmić.

Pogledajte fotografije Stanije Dobrojević:

"Ja lansiram novi brend povukla sam se iz medija da bih promovisala brend. Onda se dešava Elita 9, ne mojom voljom. Idem da se suočim sa svim u rijalitiju, bježala sam, skrivala se, ali sad idem naprijed da se suočim i sa ljubavnim dijelom života. Moj ljubavni život je užas, a ne mogu ni da ga sačuvam za sebe, sve ide javno."

"Mi samo u katastrofalnim odnosima, ali opet i prijateljski. Ja sam šokirana kad sam saznala neke njegove odluke. Ne znam da ti odgovorim da li smo zajedno. Javno ćemo sve da raščivijamo. Ne plašim se nikoga i ničega. Ja ne volim skandale. Asmin je bolesno ljubomoran, meni ako joga traje 15 minuta duže, to je problem. Kod nas je potpuni haos. blokiran je, ali se čujemo."

O honoraru

Stanija je već poznata rijaliti učesnica, a kako kaže, zadovoljna je dogovorenim honorarom.

"Zna se da sam ja jedna od rijaliti zvijezda koja donosi najveću gledanost, pa i oni mene ispoštuju."

Izvor: Blic/ MONDO

