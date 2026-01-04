Turbina ima snagu od 30 MW i smanjuje emisije ugljen-dioksida za više od 200.000 tona

Izvor: Mingyang Smart Energy

Kina je pustila u rad prvu gasnu turbinu na svijetu koja radi isključivo na čist vodonik - Jupiter I.

Nazvana Jupiter I, turbina objedinjuje proizvodnju energije iz vjetra i sunca sa postrojenjem za dobijanje vodonika putem elektrolize vode. Na ovaj način rešava se jedan od najvećih problema obnovljivih izvora, a to je višak energije u periodima kada je potražnja mala. Umjesto da se ta energija gubi, ona se pretvara u vodonik, koji se kasnije koristi za proizvodnju struje u špicevima potrošnje.

Sama turbina ima snagu od 30 MW. Prema riječima Vang Jongdžea, generalnog direktora kompanije Mingyang Hydrogen Gas Turbine Technology, ovaj projekat godišnje smanjuje emisije CO₂ za više od 200.000 tona u poređenju sa termoelektranama sličnog kapaciteta.

U režimu kombinovanog ciklusa, Jupiter I može da proizvede do 48.000 kWh električne energije, što odgovara dnevnoj potrošnji oko 5.500 domaćinstava.

Izvor: Mingyang Smart Energy

Očekuje se da će turbina doprinijeti stabilnijem radu elektroenergetskog sistema, ublažiti oscilacije karakteristične za obnovljive izvore i unaprijediti mogućnosti upravljanja mrežom.

Autori projekta vide Jupiter I kao važan model za energetsku tranziciju i dalji razvoj kineskog sektora obnovljive energije, u kojem bi vodonik trebalo da ima ključnu ulogu kao sredstvo za skladištenje i preraspodjelu energije, objašnjava Interesting Engineering.