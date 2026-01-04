Četiri državljanke Srbije koje su zalutale na području mjesta Rosijevići nadomak Goražda pronašli su spasioci, koji su se do njih probijali više od 40 minuta zbog nepristupačnog terena, padavina i oborenih stabala.

Izvor: Civilna zaštita Goražde

U akciji spasavanja učestvovali su pripadnici Kantonalne uprave Civilne zaštite u Goraždu i gorski spasioci, koji su odmah po dojavi započeli akciju spasavanja.

Spasioci su posljednja dva kilometra do djevojaka morali preći pješice zbog nepristupačnog puta.

"Prema informacijama kojima raspolažemo, djevojke su iz Sarajeva krenule preko Hranjena, a vjerovatno ih je navigacija odvela pogrešnim putem, nakon čega su ostale zaglavljene na lokalitetu Rosijevići, na uskom šumskom putu", rekao je Kerim Borčak, član tima Kantonalne uprave Civilne zaštite Goražde.

Iz Civilne zaštite navode da su djevojke u stabilnom stanju, da će biti prebačene do operativnog centra, dok će automobil biti naknadno izvučen.