Navodna bivša Bake Praseta nova učesnica Elite 9: Tvrdi da je nastao haos pred njom, rijaliti par ušao u sukob

TikTokerka Tanja Stijelja nova je učesnica Elite 9, a pred karantin je otkrila i da je prisustvovala sukobu rijaliti para

Izvor: instagram/boginja_official

TikTokerka Tanja Stijelja, poznatija na mrežama kao "Boginja", ušla je u karantin pred početak "Elite 9" i već na samom startu podigla prašinu.

Publika je pamti po provokativnim TikTok okršajima, gde bez dlake na jeziku govori o najličnijim temama. Njeno ime se ranije povezivalo i sa poznatim influenserom Bakom Prasetom, sa kojim je navodno imala blizak odnos, a šuškalo se i da su više od prijatelja.

Tanja je često bila u njegovm lajvovima, a osim toga, nerijetko je bila viđena i u online druženjima sa Markom Janjuševićem Janjušem, što je takođe privlačilo pažnju publike.

U razgovoru sa novinarima, Boginja je otkrila da joj se ne dopadaju učesnici Teodora i Bebica, i ispričala detalje njihovog sukoba.

Prema njenim riječima, Teodora je navodno gađala Bebicu novčanikom, što je izazvalo pometnju među ostalim učesnicima. Teodora je kasnije demantovala tvrdnje i rekla da je jedino dobacila novčanik, ali da nije bilo fizičkog sukoba.

Boginja, kako sama kaže, poznata je po tome što "ne ćuti ni pred kim" i jasno je poručila da neće dozvoliti da stariji učesnici misle da mogu da rade šta hoće sa "novajlijama".

Njen temperament i to što je bez dlake na jeziku najavljuju napete momente prije nego što se kamera Elite 9 zvanično upali.

Pogledajte još njenih fotografija: