Izvor: EPA/RONALD PENA R./CNP/AdMedia / Sipa Press / Profimedia

Predsjednik SAD Donald Tramp upozorio je potpredsjednicu Venecuele i vršiteljku dužnosti predsjednika Delsi Rodrigez da ne prkosi Sjedinjenim Američkim Državama.

"Ako ne uradi ono što je ispravno, platiće veoma veliku cijenu, vjerovatno veću nego Maduro", rekao je predsjednik SAD za časopis The Atlantic u telefonskom intervjuu jutros, prema američkom vremenu.

Juče je Tramp rekao da bi SAD željele da "upravljaju" Venecuelom nakon hvatanja Nikolasa Madura.

Rekao je da je Rodrigez "spremna da uradi ono što smatramo neophodnim", što predstavlja upadljiv kontrast u odnosu na prkosni govor koji je održala ubrzo nakon toga.