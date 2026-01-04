U 20:35 časova u Srbiji je registrovan zemljotres jačine 2,8 stepeni Rihtera, čiji je epicentar bio u blizini Brusa i na istočnim padinama Kopaonika.

Izvor: Profimedia

Zemljotres jačine 2.8 stepeni Rihtera detektovan je u 20:35 časova na području Srbije. Prema raspoloživim podacima, epicentar potresa lociran je u blizini Brusa i na istočnim padinama Kopaonika.

Izvor: EMSC

Hipocentar zemljotresa, prema podacima Evropsko-mediteranskog seizmološkog centra, smješten je na dubini od približno 1 kilometara ispod površine zemlje.

Trenutno nema izvještaja o materijalnoj šteti ili povrijeđenima. Nadležne službe prate situaciju.