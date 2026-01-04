Partizan će zaraditi ogroman novac za Tajrika Džounsa

Izvor: MN Press

Partizanov centar Tajrik Džouns ima pred sobom ponudu Dubaija na koju je Partizan pristao, ali on ne želi u Emirate, već u Olimpijakos. Grčki portal "SDNA" objavio je da je Dubai spreman da plati čak 450.000 eura, što je daleko više od prvobitnih 200.000 koliko su crno-bijeli navodno tražili, ali Amerikanac ni po koju cijenu ne želi da ide na Srednji Istok.

Dok se dva tima bore da ga dovedu do ponedjeljka, kada ističe krajnji rok, Partizan će po svemu sudeći veoma profitirati. "Iz dana u dan cijene su rasle i kao 'pobjednik' se na kraju nametnuo Partizan", piše grčki novinar.

Prema istom izvoru, Tajrik Džouns navodno uporno stavlja do znanja klubu da želi samo u Olimpijakos, dok Makabi navodno ne može da izdvoji navedeni iznos za njegovo dovođenje, a on odbija transfer u Dubai.

Džounsova velika želja da ode u Pirej mogla bi da ga košta i novca, jer je Olimpijakos navodno izbjegao direktne pregovore sa Partizanom i praktično zatražio od centra da sam riješi pitanje "buyouta", odnosno obeštećenja, tako što bi sam doplatio razliku u iznosu između Olimpijakosovog novca i Partizanove želje.

"To je Džouns već prenio Partizanu, koji, naravno, uopšte ne zanima od koga će dobiti 450.000 evra. Rok za transfer iz Evrolige u Evroligu ističe u ponedjeljak u 18.30, ali sada izgleda da je Džouns već na šinama ka Dvorani mira i prijateljstva", pišu Grci.