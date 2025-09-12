"Gledaćete anonimuse i one što idu iz sezone u sezonu": Ava Karabatić oplela po učesnicima Elite 9

Ava Karabatić, nekadašnja učesnica i voditeljka rijalitija Parovi, otkrila da je "dala ponudu" da uđe u Elitu 9

Izvor: Instagram/ava_karabatic_official

Ava Karabatić oglasila se na društvenoj mreži Instagram gde je otkrila da neće biti učesnica Elite 9 iako je vodila pregovore u zgradi Pinka.

Osim što je otkrila da neće biti učesnica, žestoko je oplela po učesnicima rijalitija.

"Da, išla sam na razgovor i kao najpopularnija rijaliti igračica, ponudila sam svoje uslove, i na njima je bilo hoće li me zvati ili ne. Tako da uživaćete u novoj dozi anonimusa i onih što idu iz sezone u sezonu, koji su dosadili i Bogu i đavolu. Ako neko želi kraljicu u rijalitiju, treba da se ispune i uslovi, počevši od finansijskih, jer vjerujte, treba izdržati 24 sata sa onim d******", napisala je Ava na svom Instagram profilu.

Otac iznenada preminuo

Izvor: Pritnscreen/Instagram

Ivica Karabatić, otac starlete Ave Karabatić, preminuo je 27. maja 2025. godine u Beogradu, u 59. godini, nakon iznenadnog srčanog udara. Vijest o njegovoj smrti duboko je potresla Avu, koja je ubrzo potom javno priznala da se suočila s ozbiljnim finansijskim problemima, otkrivši da nema sredstava da očevo tijelo prebaci u Hrvatsku i omogući mu dostojnu sahranu.

Srećom, Ava je naišla na podršku prijatelja, poznanika i ljudi dobre volje, koji su joj pomogli da prikupi potreban novac. Nakon sahrane se oglasila potresnom porukom.

"Tata moj, svaki dan si u mojim mislima. Sjećam se ovog datuma jako dobro. Zakucao si na vrata i očekivao odgovor "ne". Kao da se nešto u meni odjednom probudila rekla sam: "Da, idem samovoljno na lečenje". Doživotno ću ti biti zahvalna, evo za četiri tačno dvije godine da nisam popila i nikad više neću ni kap alkohola. Proživljavao si sa mnom tri godine pakla, a na kraju trebalo mi je manje od dva mjeseca da se potpuno izliječim. Nažalost, koja sudbina, Ive moga nema dva mjeseca... Hvala ti, tata što si mi spasio život i pružio svu ljubav ovog svijeta. Zauvjek s tobom u mislima", napisala je Ava na storiju.