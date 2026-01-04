Ostavio troje male djece, živjeće u veoma surovim uslovima: Otkriveno na kojoj lokaciji je Veljko Ražnatović

Ceca je istakla da je to bila njegova odluka i da ga je podržala, uprkos činjenici što je ostavio troje male djece kod kuće.

Izvor: Instagram/ac3isb4ck/Printscreen

Svetlana Ceca Ražnatović otkrila je nedavno gdje se trenutno nalazi njen sin Veljko Ražnatović, o čijem se preseljenju u porodičnu vilu na Dedinju šuškalo mjesecima.

Spekulacije o prelasku Veljka sa porodicom u Beograd pokrenulo je Cecino renoviranje zdanja u Beogradu, a sada je Ražnatovićka priznala gdje je Veljko i šta zapravo radi tamo.

"Veljko iz Moskve. On mi je prvi čestitao Novu godinu. Rekao mi je: 'Volim te majko najviše na svijetu, srećna ti Nova godina i da ove godine samo ređamo uspjehe'. On je otišao da se posveti svojoj karijeri, ima moju apsolutnu podršku, jer to što on traži našao je tamo. Svaka čast svima, on je veliki uspijeh postigao i sa našim trenerima u Srbiji, hvala im do neba. Ali nekako tamo u Rusiji, pogotovo tamo Vladi Kavkaz, on kada ode tamo i kada se vrati s Vladikavkaza, vjerujte, ja mogu da vam kažem onako kao bokserski laik, gledam u ringu njegovo kretanje, disanje... Moram da vam se pohvalim da ja brzo učim što god je u pitanju, da li je boks, da li je košarka, da li je fudbal. Ja se uklopim brzinom svjetlosti u sve, kad je moranje. Tako da sam i ovo savladala, nisam trepnula, sve ja vidim i taj tempo disanja i kretanja i pokret ruku i držanja garda i pokret, nogu, sve sam naučila da bi sebi smanjivala stres. On stvarno dođe potpuno drugačije fizičke spreme, on ne hoda, on leti", istakla je pjevačica i prvi put otkrila da će Veljko boraviti u Rusiji više od godinu dana, što je iznenadilo mnoge.

Ražnatović odabrao Rusiju

Veljko Ražnatović je odabrao Vladikavkaz, glavni grad Sjeverne Osetije - Alanije, regiona koji je decenijama poznat kao "rasadnik" vrhunskih boraca.

Boks je tamo jedan od najpopularnijih sportova, uz rvanje.

Inače, u Vladikavkazu su postojale elitne sportske škole i boksački klubovi koji su proizvodili reprezentativce Sovjetskog Saveza. Ta škola boksa se zadržala do danas.

U bokserskim krugovima ime Vladikavkaza često se povezuje sa tvrdim stilom, izdržljivošću i borcima koji se ne povlače. Zato se često kaže da je Vladikavkaz jedan od najvažnijih gradova boksa na Kavkazu.

Ceca je otkrila i koliko će se Veljko zadržati u Rusiji.

Vidi opis Ostavio troje male djece, živjeće u veoma surovim uslovima: Otkriveno na kojoj lokaciji je Veljko Ražnatović Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Instagram/ac3isb4ck/Printscreen Br. slika: 9 1 / 9 Izvor: Instagram printscreen / ac3isb4ck Br. slika: 9 2 / 9 Izvor: Instagram printscreen / ac3isb4ck Br. slika: 9 3 / 9 AD Izvor: Instagram/ac3isb4ck/Printscreen Br. slika: 9 4 / 9 Izvor: Instagram printscreen / bogdanaraznatoviiic Br. slika: 9 5 / 9 Izvor: Instagram/bogdanaraznatoviiic/screenshot Br. slika: 9 6 / 9 AD Izvor: MONDO/Stefan Stojanovć Br. slika: 9 7 / 9 Izvor: Lepa i Srecna Br. slika: 9 8 / 9 Izvor: Instagram/bogdanaraznattoviic/printscreen Br. slika: 9 9 / 9 AD

"Ne zna se, za sada godinu dana. To je dug period, ali ići ćemo svi kod njega. Mi se svi u porodici međusobno podržavamo. Vrlo smo otvoreni, pričamo o svemu, svaka tema se baci na sto, polemiše se o problemima, nema ustezanja, nema dizanja ručni, prosto da bi se došlo do nekog rezultata moramo da budemo prvenstveno iskreni", rekla je Ceca za domaće medije.

Izvor: Telegraf/ Mondo