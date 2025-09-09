Aca Lukas brutalno izvrijeđao Đanija u prepunom klubu: Folker će napraviti haos kada vidi snimak

Aca se nije libio da tokom nastupa skrene pažnju publici, ali je iskoristio priliku i da potkači kolegu folkera.

Folk pjevač Aca Lukas iznervirao se tokom nastupa u jednoj diskoteci u inostranstvu i publici jasno poručio da ne želi da mu daju bakšiš.

Na TikToku se pojavio snimak sa njegovog nastupa u Štutgartu, gdje su gosti kluba bacali novac na klavijaturu. To je pjevača izuzetno iznerviralo, pa je burno reagovao.

U jednom trenutku Lukas se direktno obratio publici i tom prilikom isprozivao kolegu Radišu Trajkovića Đanija.

"Ponoviću još jednom: Nemoj da mi više iko baca pare na klavijaturu jer ja viski pijem iz čaše, a ne iz cipele. To je pod jedan. Ja sam Aca Lukas, a ne Đani. Pare ne donosite, nemojte da me brukate, molim vas", rekao je Lukas publici prije nego što je zapjevao svoj hit "Zapišite mi broj".

Podsetimo, Đani je prije nekoliko godina šokirao sve kada je na jednoj tezgi pio iz cipele jednog gosta dok je sjedio na podu. Ovaj snimak zgrozio je javnost, te su mnogi komentarisali da je folker spreman na sve zarad bakšiša.

Đani o prozivkama zbog cipele

Đani je jednom prilikom prokomentarisao to što ga mnogi prozivaju zbog ovog poteza.

"Stalno me nešto prozivaju po novinama, sad ovaj Đorđe David, pa nešto kao seljačina pije iz cipele", pričao je on i dodao:

"E ovako je isto bilo kod mog druga Miloša, nova cipela. Moj drug Miloš je krstio dijete i kaže: 'Familijo, hoćemo iz cipele?', ja kažem: 'Sipaj', ali bilo je dosta i love i onda se vraća osmijeh na lice, do nove godine pijem iz cipele, Amerika spremite cipele, ali nove, 39 nosim da znate. Znači kad pijem iz cipele odmah stavljam u torbu i cipele i patike."