"Dao sam joj sitnih 1.000 eura za uslugu": Aca Lukas priznao sve javno, otkrio šta je rijaliti učesnica uradila

Aca je otkrio sa kim ga povezuju, te dodao da nije on kriv, već da se pojedine žene sa estrade "kače" na njegovo ime i prezime.

Buran ljubavni život folk pjevača Aleksandra Vuksanovića, poznatijeg javnosti kao Aca Lukas, tema je već decenijama.

Dugo je važio za najvećeg zavodnika, a ni sam nikada nije krio da su mu se mnoge starlete i koleginice udvarale. Jednom prilikom je otkrio pravu istinu o tome.

"Ne povezuju mene sa ženama, već se neke pojedine žene povezuju sa mnom, ničim izazvane. Slušao sam sve to, neću da pominjem imena, ali bilo je situacija u posljednje vrijeme. Evo, baš je neka mala pričala, rekli su mi: 'Pali kanal, vrati, neka mala priča', navodno kako je bila sa mnom, ludovala sa mnom po Crnoj Gori. Sad ja slušam i treba da se pravdam", ispričao je Aca Lukas.

"Dobila je sitnih 1.000 eura za uslugu"

"Nedavno je još jedna pričala, neću da je imenujem, da je bila sa mnom, ali sad mogu ovako javno da kažem da je dobila pare za to od ljudi koji su htjeli da se obračunaju sa mnom na takav način, pa je dobila nekih sitnih 500 do 1.000 eura", otkrio je pjevač, pa dodao o kome se radi:

"Maca Diskrecija. To je već davno rečeno da od toga nema ništa, prošla pored mene jednom kao fan, stala da se slika. Sad sam ja kao neki Don. Da li mislite da sa takvim primercima za nekog može da se kaže da je Don Žuan? Muškarci vole da budu šmekeri, da imaju što više riba, ali kakve su ovo žene? Svi mi volimo da nas vole žene, ali pitanje je čime se hvalimo", dodao je svojevremeno pjevač u emisiji "Premijera - Vikend specijal".