RUP ističe da se radovi na otkrivci realizuju smanjenim kapacitetom zbog velikog dotoka podzemnih i površinskih voda, što dodatno otežava rad u kopu, povećava rizik od pojave klizišta i zahtijeva dodatne mjere odvodnjavanja i stabilizacije terena.

Izvor: Vlada Crne Gore

Rudnik uglja Pljevlja (RUP) i dalje se suočava sa ozbiljnim izazovima u radu, jer povećani dotok voda direktno opterećuje rudarske aktivnosti, otežava organizaciju proizvodnje i značajno usporava snabdijevanje Termoelektrane „Pljevlja“.

„RUP sve aktivnosti usmjerava na očuvanje redovnog toka proizvodnje. Zbog velikog priliva voda, pri čemu su aktivirani i pojedini izvori koji nisu bili prisutni više od 20 godina, svakodnevno se sprovodi kontrolisano preusmjeravanje toka rijeke Ćehotine. Tako su naizmjenično u upotrebi staro i novo korito rijeke Ćehotine, koje je još u probnom radu i za sada funkcioniše bez problema. Usled naglog porasta vodostaja, akumulacija Otilovići trenutno se preliva preko brane, što zahtijeva svakodnevno praćenje i upravljanje vodostajima akumulacija Otilovići i Durutovići“, navodi se u saopštenju Rudnika uglja.

„Nepovoljni vremenski uslovi, uzrokovani niskim temperaturama, dodatno otežavaju održavanje mehanizacije. Sve navedeno usporava i isporuku uglja za TE 'Pljevlja'. Podsjećamo da je eksploatacija već bila otežana pojavom klizišta prije dva mjeseca, što je ostavilo dugoročne posljedice na dinamiku proizvodnje. RUP preduzima sve neophodne mjere, uz pojačan nadzor i kontinuirano praćenje stanja na terenu, kako bi se umanjile posljedice obilnih padavina i obezbijedila stabilnost rudarsko-energetskog sistema koji je od ključnog značaja za Crnu Goru“, zaključuje se u saopštenju.