"To je to finansijsko stanje, tada smo se dovijale": Jovana Pajić o periodu dok je živjela sa Milicom Todorović

Jovana Pajić prisetila se kako je izgledalo dok je živela sa svojom koleginicom.

Jovana Pajić gostovala je na Radiju S3, gdje se osvrnula na neke od svojih prvih modnih izbora iz perioda kada se tek pojavila na estradi. Među stajlinzima koje je komentarisala našla se i kombinacija crne majice na bretele i farmerki.

„Ovo je samo puko postojanje. Majica i farmerke, to su te godine. To je to finansijsko stanje, tada smo se dovijale sa svime što smo mogle i imale u tom trenutku. Milica Todorović i ja smo u tom trenutku živjele zajedno i onda su nas oblačile starije sestre, šta su imale. Mi baš nismo bile opterećene, kada gledam ove današnje djevojčice, ovih godina, to ima između 16 i 37, ne možeš uopće da procijeniš koje je godište. Mi smo u tom vremenu ipak bile djeca svojih godina“, rekla je Jovana, pa prokomentarisala i jedan svoj kućni stajling.

„Ja živim i postojim kao beskućnik. Ili sam tip-top sređena, ili sam bukvalno beskućnik, nemam sredinu. Ja samo nisam opterećena. Valjda zato što se tako nosim i ljudi misle da sam ja to htjela, da sam to tako smislila. Uopće nisam ništa smislila, samo nisam opterećena.“

Nije razvedena od Saleta

Podsjetimo, Jovana je nedavno otkrila da i dalje nije razvedena od Saleta Tropika, ali da je za nju brak sa Saletom završen prije četiri godine.

„Nema tu šta da se kaže. Nismo stigli da se razvedemo papirološki. To je završeno. Mi četiri godine ne živimo pod istim krovom. Da li će se taj papir potpisati sutra ili za dvije godine… Svakako to treba uraditi zbog nekih pravnih stvari, ali i emotivnih, odnosno energetskih. Nešto treba da se zatvori da bi život krenuo da se odvija dalje“, rekla je pjevačica u emisiji Intrigantno, a na pitanje da li ima novog partnera dodala je:

„Djeca su sve moje. Libero sam.“