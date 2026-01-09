Građanima Irana se preko državne televizije obratio ajatolah Ali Hamnei, koji je prethodnih dana bio predmet spekulacija da bi mogao pobjeći u Rusiju.

Izvor: Printscreen/X

Teheranski tužilac Ali Salehi upozorio je učesnike protesta u Iranu da će oni koji oštete javnu i državnu imovinu i sukobe se sa snagama reda i bezbjednosti „suočiti se sa smrtnom kaznom“.

„Crvena linija pravosudnog sistema je bezbjednost građana zemlje. Naš pristup teroristima biće odvraćajući, a njihova kazna će biti za vođenje rata protiv države, prema iranskom zakonu, to se kažnjava smrću“, rekao je Salehi, prenosi iranski javni servis IRIB.

Građanima Irana se preko državne televizije obratio ajatolah Ali Hamnei, koji je prethodnih dana bio predmet spekulacija da bi mogao pobjeći u Rusiju. Poručio je da demonstranti neće slomiti Islamsku Republiku i da neće tolerisati „delovanje u ime stranih sila“.

„Svi treba da znaju da se Islamska republika neće povući. Neće tolerisati služenje strancima“, rekao je Hamnei, dodajući da će svakoga ko radi za „spoljne sile“ odbaciti i narod i islamski sistem.

Dauning Strit je u međuvremenu pozvao iranske vlasti na „uzdržanost“ i istakao da vlada Velike Britanije podržava „one koji ostvaruju svoje pravo na mirne proteste“.

„Iranske vlasti moraju da pokažu uzdržanost i poštuju osnovne slobode, uključujući slobodu izražavanja, okupljanja i pristupa informacijama“, izjavio je zvanični portparol britanskog premijera. Portparol je naglasio da je fokus britanske vlade na podršci onima koji ostvaruju pravo na mirne proteste, bez komentara na pretnje američkog predsjednika Donalda Trampa prema iranskim liderima.