Nakon 10 godina palo pomirenje: Jelena Karleuša ne krije da ova osoba ponovo u njenom životu

Pjevačica Jelena Karleuša danas je obradovala fanove kada je otkrila da je pjesma "Bankina" vraćena na njen Jutjub kanal.

Izvor: Damir Dervisagic/Kurir

Kako se navodi, Jelena Karleuša je navodno nedavno riješila da zakopa ratne sjekire sa kolegom Acom Lukasom, a ovo je, čini se, jedan od dokaza da je došlo do pomirenja. Numera "Bankina" koja je izašla 2017. godine, ubrzo nakon objavljivanja je nestala sa pjevačicinog Jutjub kanala, što je razočaralo fanove.

"Aca Lukas i Jelena Karleuša nakon pomirenja vratili su spot za 'Bankinu' na zvanični kanal Jelene Karleuše, gdje pjesma broji preko 32 miliona pregleda", piše u objavi na jednoj od fan stranica pjevačice.

Izvor: Telegraf/ MONDO