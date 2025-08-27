Aca Lukas divljao na autoputu bez vozačke: Protiv pjevača podneta prijava, a to nije jedini prekršaj

Policija je hitno reagovala zbog vožnje folkera.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Pjevač Aca Lukas uhvaćen je danas kako vozi bez dozvole, saznaje Kurir. Njega je na putu kod Starih Banovaca "ulovio" presretač dok je vozio rendž rover crnogorskih registarskih oznaka.

"Utvrđeno je da je vozio brzinom od 166 km/h, na mjestu gdje je ograničenje 130 km/h. Osim toga, policajci su ustanovili da je Lukas vozio zaustavnom trakom i to dva puta", kaže izvor za domaće medije.

Kako dalje dodaje izvor, daljom kontrolom policija je utvrdila da Aca nema odgovarajuću dozvolu za kategoriju vozila kojom upravlja.

Policija je o svemu napisala prijave.

Izvor: Kurir/ Mondo