"Da li vi znate koga zovete?!": Aca Lukas pobijesnio nakon tvrdnji da je Aleksandri Nikolić platio za odnose

Aca Lukas je žestoko odgovorio na Filipove tvrdnje, te istakao da ne želi više da ga bilo ko spaja sa zadrugarima.

Bivši rijaliti učesnik Filip Car ponovo je podigao prašinu svojim izjavama, a ovoga puta na meti se našla njegova bivša partnerka Aleksandra Nikolić, sa kojom ima ćerku.

Tokom jednog meča na TikToku, Car je bijesnio i u naletu ljutnje iznio šok tvrdnje da je Aleksandra, kako on tvrdi, prodavala svoju intimnost za novac i to sa poznatim osobama.

"Kunem se mojim djetetom, Leonom mojom da je Aca Lukas je**o Aleksandru u dva navrata i još joj je pare dao. Toliko sam siguran, rak pojeo mog oca i moju majku do ujutru ako to nije istina. Hoćeš dalje, hoćeš dalje?", rekao je Filip Car na Tiktoku.

Aca Lukas se oglasio

Aca Lukas se oglasio nakon što je Filip Car iznio tvrdnje da je Aleksandra Nikolić plaćena za odnos sa folkerom.

"Prvo, nemojte me zvati, da li vi znate koga zovete?! Ne znam te osobe! Koga sam platio?! Ko je taj?! Šta je to Zadruga?! Da li mislite da mene to zanima?! Lijepo napišite, da mi ne postavljate takva pitanja! To da sam nekom dao pare, ne plaćam za ljubav! Neću da komentarišem zadrugare neke tamo. Ja sam Aca Lukas, ne Zadruga. Nikada u životu ne plaćam za s*ks! Ne znam ko je to! Niti znam, niti me interesuje, ne znam ni ko je taj Filip Car! Je l' taj Filip Car bješe ona budala iz Hrvatske?! I da sam bio, i da nisam, ne znam ko je ona", poručio je Lukas za Republiku i prekinuo vezu.