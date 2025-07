Aca Lukas tjerao pastorkinu drugaricu da miješa rakiju i votku: Sofija Šašić otkrila sve detalje

Sofija Šašić je otkrila detalje velikog pijanstva u kom su glavni akteri bili njen bivši očuh i najbolja priajteljica

Izvor: Instagram

Iako je Sofija Šašić više puta javno govorila o bliskom odnosu sa bivšim očuhom Acom Lukasom, sada su u javnost dospjeli novi detalji. U jednom podkastu u kom joj je društvo pravila najbolja prijateljica Sandra Mladenović, Sofija je otkrila jednu od nezaboravnih epizoda iz prošlosti.

Dvije prijateljice su se sa osmjehom prisetile večeri u kojoj su, u društvu poznatog folkera, popile koju čašicu više i doživjele jedno od najluđih pijanstava.

"Poznanstvo s njenim očuhom mi je mnogo drago. Inače, moje prvo i sigurno poslednje najgore pijanstvo bilo je s Lukasom. Završila sam ispred hotelske sobe, jer nisam mogla da uđem u sobu. Tjerao me je da rakiju gasim votkom. Ja sam u jednom momentu bila gotova, a on mi kaže: "Ajde još malo". Ja kako uzmem, tako mi glava pada." prisetila se Sofijina drugarica u "Waj waj" potkastu.

Aca Lukas vaspitavao Sofiju Šašić

Podsjetimo, iako Sofija nije Lukasova biološka ćerka, mnogi to ne bi mogli da primijete jer njih dvoje često provode vrijeme zajedno.

Izvor: Stefan Stojanović/MONDO

Sofija je jednom prilikom otkrila da je odrasla uz Acu, kao i da je on zaslužan za njeno vaspitanje. Kako kaže, uvjek je tu da je posavetuje i pomogne u svim situacijama:

"Bilo mi je čudno i da prihvatim i da živim s njim, ali sam sve prihvatila vrlo brzo. Ja sa svojim tatom pričam otvoreno, da je to čovek s kojim sam odrasla. Deset godina sam s njim živela i on me je dobrim dijelom i vaspitavao. To je jedna velika istina i ne zamjera to meni on, a i zašto bi" rekla je Sofija u "Ami Dži šouu".