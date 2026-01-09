Džonatan Ros je agent ICE koji je ubio majku troje djece u Mineapolisu.

Izvor: X/Brian Krassenstein

Agent ICE (Služba za imigraciju i carinu) Džonatan Ros (43) upucao je i ubio ženu Rene Nikol Gud (37) u južnom Mineapolisu u Sjedinjenim Američkim Državama, piše „Asosijejted Pres“. Nakon smrti majke troje djece izbili su masovni protesti, koji su eskalirali u demonstracije i sukobe sa policijom.

Ubistvo se dogodilo tokom operacije hapšenja ilegalnih migranata u srijedu, 7. januara. Ubrzo je izbila svađa na nacionalnom nivou, a dvije strane imaju različita viđenja situacije – policija tvrdi da se Ros branio od žene, dok pristalice ubijene navode da je riječ o prekomjernoj upotrebi sile agenta ICE.

Pogledajte fotografije sa protesta u Mineapolisu nakon ubistva žene

Pogledajte fotografije sa protesta u Mineapolisu nakon ubistva žene

Izvor: Peter Zay / AFP / Profimedia
Izvor: Jonathan Chang / Zuma Press / Profimedia
Izvor: Mehmet Eser / Zuma Press / Profimedia
Izvor: Sue Dorfman / Zuma Press / Profimedia

Ko je Džonatan Ros, agent ICE koji je ubio ženu u Mineapolisu?

Džonatan Ros je veteran rata u Iraku, služio je u periodu od 2004. do 2005. godine kao mitraljezac. Od 2015. godine radi za ICE u Mineapolisu, gdje je bio zadužen za deportacije, hvatanje begunaca, obuku za vatreno oružje, a član je i specijalnog tima Zajedničke anti-terorističke radne grupe FBI jedinice.

Oženjen je Amerikankom filipinskog porijekla, živi na periferiji Mineapolisa i poznat je kao velika pristalica MAGA (Make America Great Again) pokreta američkog predsjednika Donalda Trampa. Komšije ga opisuju kao povučenog i mirnog čovjeka, a on sebe opisuje kao konzervativnog hrišćanina.

Jonathan Ross is his Name. Stay peaceful.pic.twitter.com/suj4vqlrTJ — Brian Krassenstein (@krassenstein)January 8, 2026

Kako je ubijena žena u Mineapolisu?

Ros i grupa federalnih agenata izvodili su operaciju u južnom Mineapolisu. Rene Gud je bila u blizini, a neki svjedoci su za američke medije i na društvenim mrežama tvrdili da su je snimili kao običnog prolaznika.

Prema verziji Ministarstva domovinske bezbjednosti, ona je navodno pokušala da ih pregazi autom, pa je Ros pucao u samoodbrani. Tramp ju je osudio i nazvao „profesionalnom agitatorkom“, dok gradonačelnik Mineapolisa Džejkob Frej i guverner Minesote Tim Volc tvrde suprotno – da ona nije krenula svojim autom ka agentima, već da je htjela da se udalji sa mjesta sukoba.