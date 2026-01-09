On je dodao da će svi američki vojni brodovi ipak ostati blizu Venecuele „iz bezbjednosnih razloga“.

Izvor: ZURIMAR CAMPOS / AFP/Piroschka Van De Wouw / AFP / Profimedia

otkazao planirani drugi talas napada na zemlju.

„SAD i Venecuela dobro sarađuju, posebno kada je u pitanju obnova naftne i gasne infrastrukture, u mnogo većem, boljem i modernijem obliku. Zbog ove saradnje, otkazao sam ranije očekivani drugi talas napada, koji izgleda da neće biti potreban“, napisao je Tramp na svojoj društvenoj mreži Trut soušal.

Tramp je takođe pohvalio nedavno oslobađanje političkih zatvorenika u Venecueli. „Venecuela oslobađa veliki broj političkih zatvorenika kao znak ‘traženja mira’. Ovo je veoma važan i pametan gest“, naveo je američki predsjednik.

Agencija Asošiejted pres javlja da je Venecuela juče oslobodila brojne istaknute opozicione ličnosti, aktiviste i novinare.