Vrtjela zadnjicom u radnji, pa se slikala u hidžabu: Skandalozne objave "žene koja ne radi ništa" usijale mreže (Video)

Emili Ratajkovski razbjesnila na društvenim mrežama

Izvor: Instagram/Emili Ratajkovski

Manekenka Emili Ratajkovski (34) objavila je na Instagramu post posvećen novom gradonačelniku Njujorka Zohranu Mamdaniju, koji je podijelio njene pratioce, kojih je 28 miliona na pomenutoj mreži.

Na slajderu koji je osvanuo na njenom nalogu, prvo se vidi snimak kako tverkuje u prodavnici, a potom i kako nosi hidžab u džamiji. Na trećem snimku pozirala je toples, ali je izrezala sliku kako bi poštovala pravila mreže.

Emili je post, na kojem se prvo vidi ples u prodavnici, posvetila prvom muslimanskom lideru najvećeg američkog grada, nedjelju dana nakon što je položio zakletvu, nakon čega slijedi selfi iz džamije Šeik Zajed u Abu Dabiju.

Sve je zaokružila fotografijom sa svojim četvorogodišnjim sinom Silvesterom Apolom Berom, kojeg ima sa bivšim suprugom Sebastijanom Ber-Meklardom (44), nastalom tokom proslave Noći vještica.

Reakcije javnosti bile su podijeljene. Mnogi su kombinaciju provokativnog plesa i fotografije iz džamije ocijenili kao neprimjerenu.

"Emili, sviđaš mi se, ali prva dva slajda pokazuju nepoštovanje", napisao je jedan pratilac, dok je drugi zamjerio da "žena koja ne radi ništa uvijek nađe način da izazove pažnju".