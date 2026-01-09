(KMG) -- Rukovodstvo Komunističke partije Kine (KP Kine) sastalo se u četvrtak, kako bi saslušalo niz izvještaja o radu vodećih partijskih grupa višeg zakonodavnog tijela, centralne vlade, višeg političkog savjetodavnog tijela, Vrhovnog suda i Vrhovnog tužilaštva.

Izvor: kineska medijska grupa

Stalni komitet Političkog biroa Centralnog komiteta KP Kine takođe je saslušao izvještaj o radu Sekretarijata Centralnog komiteta KP Kine.

Kineski predsjednik i generalni sekretar Centralnog komiteta KP Kine, Si Đinping, predsjedavao je sastankom i održao govor.

Na sastanku je naglašeno da se Kina suočava sa dubokim i izazovnim promjenama u svom razvoju u narednom petogodišnjem periodu.

Kina treba da pridržava puta očuvanja i daljeg razvoja rukovodstva KP Kine, kako bi se obezbijedila osnovna garancija za unapređenje kineske modernizacije.

Prošle godine su rukovodeće partijske grupe Stalnog odbora Svekineskog narodnog kongresa, Državnog savjeta, Nacionalnog komiteta

Svekineskog političkog konsultativnog kongresa, Vrhovnog narodnog suda i Vrhovnog narodnog tužilaštva snažno podržale autoritet Centralnog komiteta KP Kine i postigle značajne napretke u različitim oblastima.

Na sastanku je, takođe, visoko pohvaljen rad Sekretarijata Centralnog komiteta KP Kine u proteklih godinu dana.

Napominjući da se 2026. godine obilježava 105. godišnjica osnivanja KP Kine i početak sprovođenja 15. petogodišnjeg plana (2026 – 2030), učesnici sastanka pozvali su vodeće grupe i članove partije da se usredsrede na osnovne zadatke ekonomskog i socijalnog razvoja tokom perioda 15. petogodišnjeg plana i ulože napore u unapređenje rada u različitim oblastima.