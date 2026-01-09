Prema podacima u 15.00 časova, više od 40.000 objekata ostalo je bez struje. Oluja je donijela vjetrove brzine do 160 km/h, nakon što su meteorolozi izdala retko crveno upozorenje za „opasne, olujne“ vjetrove na jugozapadu zemlje.

Veliki dijelovi Velike Britanije suočavaju se sa snijegom i ledom tokom vikenda, nakon što je oluja Goreti pogodila zemlju, ostavljajući hiljade ljudi bez struje, zatvorene škole i haos u saobraćaju.

Prema podacima u 15.00 časova, više od 40.000 objekata ostalo je bez struje. Oluja je donijela vjetrove brzine do 160 km/h, nakon što su meteorolozi izdala retko crveno upozorenje za „opasne, olujne“ vjetrove na jugozapadu zemlje. Downing Street je saopštio da se pruža podrška domaćinstvima koja su ostala bez struje.

Meteorolozi su zabilježili 15 cm snijega na jezeru Virnvi u Powisu, 7 cm u Preston Montfordu u Šropsiru i 7 cm u Notingemu. Najviše snijega palo je u Altnahari u Saderlendu – 27 cm, 26 cm u jezeru Glaskarnoh i 22 cm u Darisu u Kinkardinširu. Najniža noćna temperatura bila je -13,3 °C u Bremaru, Aberdinšir, dok je najveći udar vjetra od 150 km/h registrovan u Sent Merisu na ostrvima Sili, što je najviša zabilježena vrijednost od 1991. godine, prema podacima Meteorološke službe.

Glavni prognostičar Meteorološke službe Teve Vilington upozorio je da je moguće još više snijega u nedjelju, nakon „uglavnom suve“ subote van sjeveroistočnih dijelova Škotske i Engleske. Žuto upozorenje na snijeg i led biće na snazi za veći dio Škotske od 2 do 15 časova u nedjelju.

„Moguće je da se u nedjelju nakupi još 2–5 cm snijega na niskim terenima unutar područja upozorenja, a 10–20 cm na višim terenima. S obzirom da većina područja već bilježi obilne sniježne padavine, očekuju se kontinuirani poremećaji“, rekao je Vilington.

Stanovnici centralne i južne Engleske i Velsa očekuju kišu, što će mnogima biti vlažna nedjelja. Žuto upozorenje koje pokriva velike dijelove Škotske, Istočnog i Zapadnog Midlendsa, sjeveroistočne i sjeverozapadne Engleske i Jorkšira biće na snazi od 2 do 15 časova u nedjelju.

Žuta upozorenja na snijeg i led produžena su do subote za velike dijelove Škotske, Engleske i Sjeverne Irske. Posebno upozorenje na led obuhvatiće velike dijelove Engleske i Velsa od podneva u petak do podneva u subotu, jer se delimično otopljeni snijeg ponovo zamrzava, praćen zimskim pljuskovima i ledenom maglom.

U Sjevernoj Irskoj, žuto upozorenje na snijeg i led stupiće na snagu od 17 časova u petak i trajati do 11 časova u subotu, uz upozorenje na zaleđene puteve i malo snijega na brdskim područjima.