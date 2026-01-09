Rusija je razvila podvodne dronove Argus-D, Argus-I i Oktavija, koji zvanično služe nauci, ali mogu oštetiti kablove i cjevovode u slučaju konflikta.

Izvor: Vadim Savitskii / Sputnik / Profimedia

Pod izgovorom naučnog razvoja, Rusija je razvila liniju specijalizovanih podvodnih dronova sposobnih da oštete ključnu podvodnu infrastrukturu. Riječ je o sistemima Argus-D, Argus-I i Oktavija, koje razvija konstruktorski biro Rubin, piše Defence Express.

Ova vijest dolazi u trenutku pojačanih tenzija, a analitičari podsjećaju na upozorenje šefa ruske spoljne obavještajne službe Sergeja Nariškina, koji je prošle godine izjavio da bi „Poljska i baltičke države prve stradale“ u mogućem ratu između Moskve i zapadnog saveza. Pitanje uništavanja podvodnih kablova u Baltičkom moru ostaje veoma aktuelno, naročito nakon nedavnog oštećenja komunikacionog kabla između Finske i Estonije.

"Civilni" dronovi sa vojnom namjenom

Iako su platforme Argus-D, Argus-I i Oktavija zvanično predstavljene kao civilni i naučni projekti, stručnjaci upozoravaju na njihovu dvostruku namjenu. Prema OSINT analitičaru H. I. Satonu, ovi podvodni dronovi mogu imati i borbenu ulogu, koja uključuje oštećivanje podvodnih kablova, uništavanje cjevovoda i postavljanje mina na morsko dno.

Sistem Oktavija je stacionarna podvodna priključna stanica koja se, nakon postavljanja, usidri ili smjesti na morsko dno. Služi kao baza sa dva priključna porta za druga podvodna bespilotna vozila, omogućavajući njihovo skladištenje, punjenje, prikupljanje podataka i prenos novih naređenja.

Argus-I i Argus-D: izviđanje i isporuka

Ključni dronovi u sistemu su Argus-I, izviđačko vozilo opremljeno raznim senzorima (slovo „I“ označava „inspektor“), i veći Argus-D („dostava“), namijenjen za transport i postavljanje tereta na morsko dno. Zvanično, Argus-I služi za inspekciju cjevovoda, dok Argus-D nosi teret opisan kao naučna oprema sa senzorima za bilježenje akustičnih, seizmičkih i bioloških aktivnosti.

Međutim, sa nosivošću do 300 kilograma i ukupnom masom od oko 5,5 tona, stručnjaci ističu da je Argus-D idealno pogodan za postavljanje pomorskih mina ili eksplozivnih naprava na kablove ili cjevovode. Analitičari zaključuju da bi Rusija mogla koristiti ove sisteme u slučaju rata sa baltičkim državama.