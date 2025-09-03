Pjevačica Svetlana Ceca Ražnatović govorila o odnosima koje ima sa djecom Veljkom i Anastasijom Ražnatović, pa spomenula "onog pravog"

Izvor: KURIR/Boba Nikolić

Pjevačica Svetlana Ceca Ražnatović, koja se nedavno pojavila na snimanju prve emisije nove sezona Zvezde Granda, koja je počela u izmijenjenom sastavu, otkrila je da je ovog ljeta ponovo boravila kod ćerke Anastasije u Španiji, u vili u kojoj živi sa suprugom Nemanjom Gudeljom.

"Bila sam nekih 11 dana na Kipru, između nastupa sam iskoristila i kod Anastasije u Španiji. Ja sam takav tempo sebi napravila da prosto imam dosta privatnih obaveza. Porodica je tu, unuci i gledam da budem sa njima i prijateljima koliko mogu. Inače puno radim i uvijek bude neko zapostavljen ali trudim se da mi posao ne krade privatan život nego da napravim balans.", rekla je Ceca i otkrila da se svakodnevno, po nekoliko desetina puta, čula sa sinom Veljkom.

Vidi opis "Veljko me zove 78 puta dnevno, a muškarci me čude": Ceca konačno otkrila šta se dešava u njenom ljubavnom životu Prekinut je mec u 8. Rundi Poslednjoj Jer je protivnik previse krvario, nije moglo da se nastavi Prekinut je mec u 8. Rundi Poslednjoj Jer je protivnik previse krvario, nije moglo da se nastavi Prekinut je mec u 8. Rundi Poslednjoj Jer je protivnik previse krvario, nije moglo da se nastavi Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Instagram/cecaraznatovic Br. slika: 12 1 / 12 Izvor: Printscreen Instagram Br. slika: 12 2 / 12 Izvor: Instagram printscreen / ac3isb4ck Br. slika: 12 3 / 12 AD Izvor: Instagram/ ac3isb4ck Br. slika: 12 4 / 12 Izvor: YouTube/screenshot/elbani mace Br. slika: 12 5 / 12 Izvor: Mondo Stefan Stojanović Br. slika: 12 6 / 12 AD Izvor: Mondo/Steafn Stojanović Br. slika: 12 7 / 12 Izvor: Mondo/Steafn Stojanović Br. slika: 12 8 / 12 Izvor: Mondo/Steafn Stojanović Br. slika: 12 9 / 12 AD Izvor: Instagram/Prinskrin Br. slika: 12 10 / 12 Izvor: MONDO/Stefan Stojanovć Br. slika: 12 11 / 12 Izvor: MONDO/Stefan Stojanovć Br. slika: 12 12 / 12 AD

"Veljko više zove. On zove 78 puta dnevno i kada nema šta da kaže on me zove i pjeva mi. Anastasija kaže, sada kada je bila posljednji put u Beogradu: reci mi da to nije Veljko kada mi je zvonio telefon. Ja kažem, da Veljko je i ja se javljam. Ona mu kaže: šta bre hoćeš više, ostavi me razgovaram sa svojom majkom. Imam blizak odnos sa oboje, oni su tipski drugačiji i drugačije pokazuju emocije i imaju reakcije, dijametralno su suprotni. Sa njim se čujem sto puta dnevno i kada zna da nisam u prilici da se javim, on zaboravi. Desi se da zove, ja kažem: Veljko, Zvezde Granda, a on: izvini, izvini zaboravio sam", rekla je pjevačica i osvrnula se na njegovu karijeru.

"Ne interesuje ga muzika. On se iz hobija bavio repom dok ga je to činilo srećnim. Uvijek ga je zanimao sport i bavi se sportom koji voli i privatnim biznisom, zbog toga sam jako srećna jer je svoj čovjek. Oboje su izrasli u samostalne ljude i ne brinem se za njihovu egzistenciju".

Pjevačica priznaje da i dalje strepi kada gleda njegove mečeve:

"I to se nikada neće promijeniti jer ja sam majka i normalno je, ali njega to ponekad nervira što sam u panici i što se stresiram. Keže mi tada, ženo biće to uživanje. Meni nikad nije uživanje kada ti boksuješ u ringu".

"Ne čekam pravog"

Ceca se osvrnula i na svoj ljubavni život i otkrila da li je muškarci zovu.

"I ja se čudim što mi ne zvrnda telefon", rekla je pjevačica i dodala:

"Niti čekam pravog, niti se pojavio. Jednostavno tako je kako je. Te stvari se ne jure nego dešavaju i ako treba da se desi - desiće se kada se najmanje nadate i na mjestim na kojima najmanje očekujete. Ja to ne jurim jer se to ne juri ali mi je dobro u sopstvenoj koži.

Kažu da često ide u Španiju, pa da to nije samo zbog Anastasije nego da razlog može biti i neki zgodan Španac.

"Ima tamo i drugih nacija. Bila sam prije dvije godine sa Željkom i bila ove godine, jednom četiri dana i bila je ljuta ne mene jer je trebalo da ostanem 10, ali sam prekinula zbog nastupa. Pa sam sledeći put bila 10 dana. Tri puta za tri godine i nije neki skor."

(Blic, MONDO)