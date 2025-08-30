Ceca Ražnatović pratila meč reprezentacije Srbije protiv Letonije, nakon pobede poslala poruku

Košarkaška reprezentacija Srbije pobijedila je ekipu Letonije u meču trećeg kola Eurobasketa i tako su obezbijedili plasman u nokaut fazu, a nakon velikog uspjeha oglasila se Ceca Ražnatović nikad ponosnija.

Ceca je strastveni navijač, pogotovu kada igra reprezentacija zemlje, pa tako ovih dana prati Eurobasket i ponosi se našim košarkašima.

Tako je danas, posle sinoćnjeg koncerta u svojoj vili uživala u vrlo napetom meču Srba protiv Letonaca, a onda se i oglasila.

Posle maestralne pobjede, Ceca je usnimila reprezentativce i poslala im javno poruku:

"Bravoooo", napisala je Ceca pored slika naših reprezentativaca.

"Volim vas kao da vas je Svetlana rodila"

Sin folk zvijezde Svetlane Cece Ražnatović, bokser Veljko Ražnatović, oglasio se ranije, pred početak Evrobasketa i obratio se reprezentaciji.

Veljko je putem svog Instagram profila podijelio snimak naše košarkaša i poslao javnu momcima koji će se boriti za zlatnu medalju, a koje vjerno bodri cijela Srbija.

"Znači volim vas sve ko da vas Svetlana rodila", napisao jeVeljko.