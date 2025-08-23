Ceca prekinula koncert u Banjaluci: Djevojka se popela na binu i krenula da trči ka njoj, hitna reakcija obezbeđenja

Ogroman broj ljudi okupio se sinoć na tvrđavi Kastel u Banjaluci, na koncertu Cece Ražnatović.

Izvor: Mondo/ Goran Sivački

Muzička zvijezda Svetlana Ceca Ražnatović sinoć je priredila spektakl na tvrđavi Kastel u Banjaluci, gdje je nastup pratilo oko 12.000 obožavalaca iz različitih djelova regiona.

Tvrđava je bila prepuna, a publika je od prvog do poslednjeg trenutka pevala u glas sa pjevačicom njene najveće hitove.

Ceca je ovom prilikom postavila i novi rekord – na koncertu u Banjaluci prodala je čak 13.167 ulaznica, što je do sada najveći broj kada je reč o nastupima na tvrđavi Kastel. Prethodni rekord držao je njen zajednički koncert sa Sašom Matićem, kada je prodato 11.857 karata, dok je na trećem mjestu po posjećenosti nastup Ace Pejovića.

Pred početak koncerta, Ceca se obratila publici i zahvalila na ogromnom odzivu, što je izazvalo veliki aplauz.

Tokom večeri dogodio se i emotivan trenutak – jedna djevojka iz publike popela se na binu i potrčala Ceci u zagrljaj. Iako je obezbeđenje odmah reagovalo, pjevačica je svojom gestom sve oduševila. Ona je devojku zagrlila, poljubila i čak joj dala mikrofon na nekoliko sekundi, dok je fan ushićeno stajao pored nje.

Izvor: Instagram/printscreen/ac3isb4ck

Zbog koncerta je reagovao i njen sin Veljko Ražnatović, koji se oglasio putem Instagram i uz fotografiju sa koncerta koji je snimljena iz vazduha napisao: "Jel ostao neko kod kuće?"