Ceca prekinula koncert zbog djevojke iz publike: Tražila od nje jednu stvar, pjevačica joj očitala bukvicu

Pjevačica Svetlana Ceca Ražnatović održala je koncert u Severnoj Makedoniji, na prepunom stadionu, kada je riješila da odbije molbu jedne obožavateljke

Izvor: Antonio Ahel/ATAImages/Instagram/Printscreen

Pjevačica Svetlana Ceca Ražnatović održala je koncert u Krivoj Palanci u Severnoj Makedoniji, gdje ju je sačekao prepun stadion.

Pojedini mediji prenose da je koncertu prisustvovalo 50.000 ljudi, koji su uživali u njenim najvećim hitovima, ali i čuli kada je odbila želju jedne obožavateljke i "očitala joj bukvicu".

Ceca je u jednom trenutku prekinula svoj nastup budući da joj je mlada djevojka iz publike dovikivala da joj s potpiše na tijelu, kako bi kasnije mogla da istetovira autogram.

Na snimku se čak čuje kak djevojka viče "Molim te, Ceco", ali i ozbiljan pogled pjevačice:

"S rukopisom nemoj da uništavaš svoju kožu. Mlada si, lijepa si, to ti ne treba. Bolje se okiti sa nekim dečkom, hajde molim te. Momci, molim vas, šta je bre ovo? Pričaću vam posle, kad prođe koncert da vas ubijedim u suprotno od tetoviranja", poručila joj je Ceca sa bine.

Pogledajte: